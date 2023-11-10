10 ноября 2023, 21:39

«Ждали подходящую площадь». Очевидцы рассказали о сгоревшем частном секторе в Красногорске

Читайте нас в: Google Новости

Частные дома загорелись рядом с ТЦ «Июнь» в Красногорске. Очевидцы в беседе с «360» сообщили, что в огне оказался последний частный сектор на этой территории, который пожарные стали тушить не сразу.

«Это частный сектор, там жили люди, которые не хотели долго оттуда съезжать, а ждали от властей более подходящую площадь», - рассказал один из собеседников издания.

По его словам, пожарные прибыли на место ЧП вовремя, то они не стали тушить огонь.

«Они просто стояли и наблюдали, что было очень странно. Тушение началось позже, минут через 30 после начала пожара», - сказал он.

Другой очевидец отметил, что дом горел около 20-30 минут. По его словам, возгорание было очень сильным.

Ранее пожар на складе в Ленинском городском округе ликвидировали на площади 2000 квадратных метров.

Красногорск Пожары
10 ноября 2023, 21:54
Женщине стало плохо в давке за билетами в Большой театр
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Скорую помощь вызвали к Большому театру, где стоящей за билетами на  балет «Щелкунчик» женщине стало плохо в давке. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах столицы.

По словам собеседника, травм поклонница балета не получила. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Из-за сильного ажиотажа и повышенного спроса на предновогодний показ «Щелкунчика» руководство Большого театра ввело специальный график продаж билетов. Но для покупки нужно получить специальный браслет, которые раздают партиями по 20 человек. Об этом сообщило РИА «Новости».

На представления 23−28 декабря продажа билетов в кассах началась 4 ноября. С завтрашнего дня в кассы поступят проходки на постановки 29−31 декабря. А ближе к концу следующей недели можно приобрести билеты на зимние каникулы.

Врачи Театры
10 ноября 2023, 21:42
Расследование дела об упавшем мосте в Подольске взяли под контроль в СК
Пресс-служба Следственного комитета
Читайте нас в: Google Новости
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю главного управления по Московской области Александру Старикову представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела об обрушении моста в Подольске. Сообщение об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

По информации канала, ход следствия поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Обрушение автомобильного моста через реку Пахру в деревне Кутьино городского округа Подольск произошло в пятницу, 10 ноября.

В результате пострадала женщина , которая ехала по мосту на легковом автомобиле. Врачи диагностировали у нее перелом ноги и ребер. Пострадавшую госпитализировали.

Спасти женщину помог следующий за ее автомобилем водитель бетономешалки Василий Бурлаков. Он вовремя успел остановить свой грузовик, бросился на помощь пострадавшей и вытащил ее из упавшего в реку автомобиля.

Подольск СК РФ Россия Машины
10 ноября 2023, 21:28
Разъяренный медведь чуть не загрыз двух человек в Якутии
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Разъяренный медведь напал на двух рабочих на Чаяндинском месторождении в Якутии. Оба мужчины получили серьезные ранения, но смогли отбиться от хищника. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Все произошло в 11 утра по местному времени. Один из работников месторождения вышел из вагончиков и увидел бурого медведя. Хищник сразу напал на мужчину. Его коллега попытался отогнать животное с помощью огнетушителя, но ничего не вышло. Ранив первого человека, он переключил внимание на второго. Хищника долго отгоняли, но территорию месторождения он так и не покинул. Спустя 20 минут приехал охотник и застрелил животное.

Пострадавших отправили в больницу поселка Витим. У мужчин многочисленные рванные раны, один из них находится в тяжелом состоянии.

В июне медведь напал на туристов и убил подростка в природном парке «Ергаки» Красноярского края. Госинспекторы нашли и застрелили хищника-людоеда. По словам экспертов, в росте числа подобных случаев отчасти виноваты сами люди. Они прикармливают медведей, из-за чего хищники перестают их бояться и нападают.

Якутия
10 ноября 2023, 20:50
Основателя свердловского боксерского клуба застрелили на охоте
Соцсети
Читайте нас в: Google Новости
Основатель свердловского боксерского клуба «Динас» Дмитрий Рыбин погиб на охоте — его случайно застрелил один из товарищей. Об этом сообщило Ura.ru.

Основатель свердловского боксерского клуба «Динас» Дмитрий Рыбин погиб на охоте - его случайно застрелил один из товарищей. Об этом сообщило Ura.ru.

По информации издания, несчастный случай произошел 28 октября. Рыбин со своим другом загонял животных, а третий участник охоты выстрелил в направлении двух зайцев, но попал в товарища.

Раненого Рыбина привезли в больницу Первоуральска и прооперировали, но спустя два дня он скончался. У мужчины осталась жена и две дочки.

В Следственном комитете Свердловской области и в региональном департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира пока официально не комментировали произошедшее.

Лось убил американку , которая подкармливала его на заднем дворе дома. Раненую женщину нашел муж рядом с ведром кукурузы, которой та кормила дикого зверя. Спустя восемь дней пострадавшая скончалась в больнице.

Животные Оружие Свердловская область

Новости по теме