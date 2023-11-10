«Ждали подходящую площадь». Очевидцы рассказали о сгоревшем частном секторе в Красногорске

«Это частный сектор, там жили люди, которые не хотели долго оттуда съезжать, а ждали от властей более подходящую площадь», - рассказал один из собеседников издания.

По его словам, пожарные прибыли на место ЧП вовремя, то они не стали тушить огонь.

«Они просто стояли и наблюдали, что было очень странно. Тушение началось позже, минут через 30 после начала пожара», - сказал он.

Другой очевидец отметил, что дом горел около 20-30 минут. По его словам, возгорание было очень сильным.

Ранее пожар на складе в Ленинском городском округе ликвидировали на площади 2000 квадратных метров.