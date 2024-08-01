Жалобы на запах газа около обрушившегося дома в Нижнем Тагиле поступали давно

Он отметил, что газовые службы проводили там работы регулярно. Но в одной из квартир, где никто не живет, проверки не проводились. И в каком состоянии там находилось оборудование неизвестно, подчеркнул собеседник 360.ru.

Частичное обрушение многоэтажного жилого дома в Нижнем Тагиле произошло в четверг, 1 августа. По предварительным данным, причиной стал взрыв газа.

Глава города Владислав Пинаев заявил, что всего пострадали семь человек, из которых пятеро - дети. Двух взрослых забрали в больницу прибывшие на место врачи.

Спасатели приступили к разбору завалов в поисках выживших. Сейчас на месте работают 150 сотрудников и 47 единиц техники. В ближайшее время на место прибудут кинологи, уточнили в пресс-службе МЧС. В ведомстве добавили, что авиация и спасатели отряда «Центроспас» находятся в режиме готовности.