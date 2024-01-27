27 января 2024, 13:38

Жалоб на здоровье не было. Судья соревнований в Кирове — о смерти 18-летнго бойца ММА

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Соревнования в Кирове, на которых погиб 18-летний боец ММА, проходили в штатном режиме, без травм. Об этом «360» рассказал главный судья турнира Андрей Глушков.

«Соревнования проводились в соответствии с правилами по виду спорта. Перед соревнованиями была проведена мандатная комиссия, все спортсмены имели допуск на соревнования, жалоб на состояние здоровья у спортсменов не было», - подчеркнул он.

Глушков добавил, что на соревнованиях в соответствии с требованиями дежурила бригада скорой помощи. В целом турнир проходил в штатном режиме, подчеркнул судья.

«После того как спортсмен почувствовал недомогание, медицинская бригада незамедлительно начала оказывать помощь спортсмену. Спортсмен был доставлен в карету скорой помощи, где были проведены реанимационные мероприятия. Соревнования были остановлены», - рассказал мужчина.

Чемпионат и первенство Кировской области по смешанным единоборствам проходили 26 января в спортивной школе олимпийского резерва «Юность». В правительстве Кировской области рассказали, что боец умер по неизвестной причине. Обстоятельства выяснят эксперты.

Спортсмены Скорая помощь Россия
27 января 2024, 12:50
«Смерть от неизвестной причины». На турнире в Кирове скончался 18-летний боец ММА
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Боец ММА 2005 года рождения умер после спарринга на турнире в Кирове. Подробности в комментарии «360» раскрыли в пресс-службе правительства Кировской области.

«Двадцать шестого января в Кирове в Центре единоборств на Мира, 46, стартовали соревнования по смешанным единоборствам ММА», - рассказал представитель администрации.

Все участники мероприятия выступали в необходимой экипировке. Перед соревнованиями состояние здоровья спортсменов было удовлетворительным.

Во время спарринга 18-летний боец, предположительно, получил черепно-мозговую травму и потерял сознание. На соревнованиях дежурила бригада скорой помощи, которая оперативно приступила к реанимационным мероприятиям.

«Реанимационные мероприятия проведены силами двух бригад, но, к сожалению, спасти спортсмена не удалось. Констатирована смерть от неизвестной причины. Выражаем соболезнование родным и близким. Причины смерти выясняются экспертами», - рассказали власти.

По данным Shot , спортсмены спарринговались перед боем. В ходе тренировочной встречи один из бойцов пропустил несколько ударов и потерял сознание. После этого он умер.

Ранее стало известно о смерти бойца смешанного стиля ММА Мухаммадали Саидова. Он скончался в США после полученной на ринге травмы. Спортсмену было 29 лет.

Спортсмены Россия
27 января 2024, 10:59
Самолет с неисправным двигателем едва не вылетел из Улан-Удэ в Москву
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Самолет S7 Airlines с неисправным двигателем чуть не вылетел из Улан-Удэ в Москву. Как сообщил Telegram-канал Shot, проблему обнаружили при разгоне лайнера на взлетной полосе.

«Boeing 737-800 должен был выполнять рейс из Улан-Удэ в столичный аэропорт Домодедово. На борту было 160 пассажиров, из них четверо детей», - уточнили авторы статьи.

Накануне борт проходил техобслуживание. Но когда самолет выехал на взлетно-посадочную полосу и начал разбег, экипаж заметил неисправность. Лайнер вернули на стоянку, а пассажиров отправили в терминал.

Ранее птица врезалась в самолет авиакомпании «Ямал», летевший в Петербург. В результате ЧП воздушное судно повреждений не получило. Экипаж смог благополучно посадить лайнер в аэропорту Пулково.

Самолет S7 Airlines с неисправным двигателем чуть не вылетел из Улан-Удэ в Москву. Как сообщил Telegram-канал Shot , проблему обнаружили при разгоне лайнера на взлетной полосе.

Аэропорт Домодедово Самолеты Авиакомпании Москва
27 января 2024, 07:24
Десятилетняя девочка и 17-летний подросток погибли при пожаре в Канске
пресс-служба СУ СК по Красноярскому краю
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В городе Канске Красноярского края при пожаре погибли 10-летняя девочка и 17-летний парень. Их бабушку госпитализировали. Об этом сообщила пресс-служба краевого следственного управления СК.

Следователи получили информацию о случившемся около 06:00 27 января. Пожар произошел в частном доме в микрорайоне 2-й Стрижевой квартал.

СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ). Санкция по статье - до четырех лет лишения свободы. На месте работает следственно-оперативная группа. Она выясняет причину и все обстоятельства пожара.

Ранее, 20 января, при пожаре в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области погибли 63-летняя женщина и ее 16-летний внук. Возгорание случилось в одноэтажном частном доме утром. Спасатели нашли тела во время тушения. Следователи назначили судебные экспертизы для выяснения причин происшествия и установления его обстоятельств.

Пожары СК РФ Следственный комитет России
27 января 2024, 05:32
Младенец умер на руках у матери из-за ошибки акушеров в рязанском роддоме
Freepik
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Младенец умер на руках у матери в Рязани из-за ошибки акушера. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Авторы статьи рассказали, что женщина и ее супруг долго мечтали о малыше. Паре пришлось пройти через две трудные процедуры ЭКО. В итоге пациентке все-таки удалось забеременеть. Плод вырос слишком большим, и врачи рекомендовали женщине согласиться на кесарево сечение. Операцию назначили на 2 декабря.

Однако в эту дату у пациентки ночью отошли воды и она оказалась под попечительством дежурных врачей. Медики отправили ее на естественные роды. Почему решение поменяли в последний момент, неизвестно. Во время подготовки к рождению ребенка врачи приняли ряд неправильных решений, также роженице ввели ошибочные препараты. В итоге, когда ребенок родился, его сердце почти остановилось.

«Сынуле завели сердце с помощью адреналина и подключили к ИВЛ (сам он так и не задышал). Он сразу же впал в кому, так как никаких реакций не было», - рассказала женщина журналистам.

В таком состоянии ребенок прожил 52 дня. Родители назвали его Марком и ежедневно навещали. Младенец не шел на поправку, 22 января его сердце навсегда остановилось.

«Почти три часа мы сидели, обнявшись с сыном, и говорили ему, что все хорошо, что он больше не между небом и землей, что он на небесах - наш ангел», - рассказали родители.

Ранее стало известно о погибшем ребенке в утробе матери в Челябинске. Ребенок скончался из-за длительного ожидания родов. Когда роженица сообщила врачам, что плод начал меньше шевелиться, медики не предприняли никаких действий.

Дети Роддома Врачи Женщины

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