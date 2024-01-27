«Соревнования проводились в соответствии с правилами по виду спорта. Перед соревнованиями была проведена мандатная комиссия, все спортсмены имели допуск на соревнования, жалоб на состояние здоровья у спортсменов не было», - подчеркнул он.

Глушков добавил, что на соревнованиях в соответствии с требованиями дежурила бригада скорой помощи. В целом турнир проходил в штатном режиме, подчеркнул судья.

«После того как спортсмен почувствовал недомогание, медицинская бригада незамедлительно начала оказывать помощь спортсмену. Спортсмен был доставлен в карету скорой помощи, где были проведены реанимационные мероприятия. Соревнования были остановлены», - рассказал мужчина.

Чемпионат и первенство Кировской области по смешанным единоборствам проходили 26 января в спортивной школе олимпийского резерва «Юность». В правительстве Кировской области рассказали, что боец умер по неизвестной причине. Обстоятельства выяснят эксперты.