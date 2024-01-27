Жалоб на здоровье не было. Судья соревнований в Кирове — о смерти 18-летнго бойца ММА
Соревнования в Кирове, на которых погиб 18-летний боец ММА, проходили в штатном режиме, без травм. Об этом «360» рассказал главный судья турнира Андрей Глушков.
«Соревнования проводились в соответствии с правилами по виду спорта. Перед соревнованиями была проведена мандатная комиссия, все спортсмены имели допуск на соревнования, жалоб на состояние здоровья у спортсменов не было», - подчеркнул он.
Глушков добавил, что на соревнованиях в соответствии с требованиями дежурила бригада скорой помощи. В целом турнир проходил в штатном режиме, подчеркнул судья.
«После того как спортсмен почувствовал недомогание, медицинская бригада незамедлительно начала оказывать помощь спортсмену. Спортсмен был доставлен в карету скорой помощи, где были проведены реанимационные мероприятия. Соревнования были остановлены», - рассказал мужчина.
Чемпионат и первенство Кировской области по смешанным единоборствам проходили 26 января в спортивной школе олимпийского резерва «Юность». В правительстве Кировской области рассказали, что боец умер по неизвестной причине. Обстоятельства выяснят эксперты.