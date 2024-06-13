13 июня 2024, 22:17

«Жалко всех детей». Анестезиолог красноярской стоматологии высказался о смерти мальчика

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Мальчик, погибший во время операции в красноярской стоматологии, был инвалидом с диагнозом ДЦП. В последние месяцы его состояние было удовлетворительным, сообщил источник 360.ru.

По его данным, ранее при лечении детей в этой же клинике проблем не возникало. Анализы мальчика перед операцией были в норме, ребенок чувствовал себя хорошо и не жаловался на самочувствие.

«Ребенок всегда был активный, бегал, прыгал, очень хорошо взаимодействовал с братьями. Никогда не жаловался на самочувствие, всегда улыбался и активно шел на контакт», - сообщил источник.

Он добавил, что анестезиолог рекомендовал матери обратиться в городской стационар, но она решила проводить операцию в выбранной клинике. Во время операции у ребенка начались проблемы с дыханием и с сердцем. Анестезиолог и медсестра начали реанимационные мероприятия.

«Также была вызвана бригада детской скорой помощи, <…> последние также участвовали в реанимационных мероприятиях. В 12 часов 46 минут констатирована биологическая смерть», - заявил источник.

Сам анестезиолог в беседе с 360.ru отказался давать подробные комментарии по поводу случившегося.

«Проводится, я так понимаю, проверка. Я думаю, после этого будет какая-то информация», - сказал врач.

На вопрос о том, жаль ли ему погибшего мальчика, анестезиолог ответил: «Вы знаете, я считаю, что жалко всех детей».

Сестра умершего ребенка предположила, что причиной гибели могла стать передозировка препаратом при проведении анестезии. Она добавила, что погибший мальчик был приемным, семья взяла его под опеку несколько лет назад.

Дети Врачи Инвалиды
13 июня 2024, 20:42
«Передозировка». Сестра погибшего в стоматологии Красноярска — о причинах смерти мальчика
Freepik
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Причиной смерти семилетнего ребенка в отделении стоматологии в Красноярске могла стать передозировка препаратом при проведении анестезии. Такое мнение в беседе с 360.ru выразила сестра погибшего мальчика Кристина.

«Как сказала медсестра, как сама видела мама, это передозировка анестезии , так как ребенка не взвешивали. Мы еще обратили на это внимание, почему ребенка не взвешивали», - сказала она.

Мальчику ввели препарат, когда мама держала его на руках. По словам Кристины, он уснул, а медсестра говорила, когда нужно перестать введение лекарства. Однако врач предложил продолжить, чтобы ребенок точно уснул.

Мальчика уложили на кушетку, а матери предложили сходить за кофе. Ей объяснили, что операция займет три часа, и она вышла из кабинете, но через некоторое время увидела подъехавший к клинике реанимобиль. Женщина ринулась обратно, но ее не пускали в операционную, объяснила собеседница 360.ru.

«Потом сообщили, что ребенок умер, возникли трудности с дыханием, врач не смог справиться. Никто не извинялся, никто никакую помощнее предлагал», - уточнила Кристина.

Она прибыла в клинику примерно через 40 минут после случившегося. Кристину возмутило, что представители медучреждения пытались выпроводить ее и мать.

«У нас такого горе произошло, полиция ходит, а прием также ведется, труп лежит в соседнем кабинете», - возмутилась девушка.

Она уточнила, что перед посещением клиники ребенок сдал все анализы. Кристина предположила, что смерть ее брата произошла из-за неопытности врача. Погибший мальчик - приемный ребенок. Его взяла семья под опеку несколько лет назад.

«Он стал полноценным членом семьи. У него была операция на сердце несколько лет назад, все нормально было. А здесь ошибка, халатность врача, который погубил жизнь ребенка», - резюмировала Кристина.

По факту смерти ребенка прокуратура Красноярска организовала проверку по поводу качества оказания медицинских услуг. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Дети Семья Врачи Женщины Полиция
13 июня 2024, 17:21
Стала известна причина обысков у брата Максима Галкина
Global Look Press
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Обыски у бизнесмена Дмитрия Галкина, брата юмориста Максима Галкина*, прошли из-за того, что предприниматель не уведомил миграционную службу о наличии у него израильского паспорта. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

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Ранее сообщалось, что обыски в доме у брата шоумена на Рублевке проходили из-за дела о хищении в Минобороны. Его компания занималась переоснащением БТР.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

Уголовное дело Паспорта Россия Максим Галкин
13 июня 2024, 17:14
Вода залила этажи торгового центра «Зигзаг» в Москве
Телеканал «360»
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Погода Погода в Москве Москва
13 июня 2024, 17:05
Заключенный и водитель автозака пострадали в ДТП с иномаркой в центре Москвы
РИА «Новости»
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Заключенный и водитель автозака получили травмы в ДТП с Mercedes в Тверском районе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Авария случилась на 1-й Тверской-Ямской улице. Оперативные службы получили информацию около 15:00. Источник отметил, что водитель автозака получил легкие травмы, заключенный - более серьезные. Его повезли в больницу.

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Заключенные Больницы ДТП Иномарки Водители Москва

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