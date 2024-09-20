Землетрясения повредили несколько домов в Кузбассе

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Эпицентр залегал в четырех километрах восточнее поселка Шерегеш. По предварительным данным, пострадавших нет.

Сильные толчки ощутили не только в Шерегеше, но и в Таштаголе. От подземных толчков качало машины, сообщал сайт kp.ru , в местных магазинах побились бутылки и керамические горшки.

Всего за ночь в Кузбассе произошло три землетрясения, уточнил Telegram-канал Mash. Повреждения получили несколько жилых домов.

«На людей рушился потолок, отлетала плитка, падала мебель. Трясло и туристов на знаменитом горнолыжном курорте Шерегеш», - написали авторы публикации.

Ранее землетрясение магнитудой 7,0 зарегистрировали у берегов Камчатки. Оно привело к извержению вулкана Шивелуч и выбросу пепла. Очаг залегал на глубине шести километров. После землетрясения произошло около 250 афтершоков.