14 марта 2024, 09:51

Землетрясение произошло в Черногории

Википедия
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В ночь на четверг, 14 марта, в Черногории произошло землетрясение магнитудой 5,3. Информация об этом появилась на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По данным источника, первый толчок произошел в 03:06 (06:06 по Москве) в 76 километрах от Подгорицы. К слову, в черногорской столице проживают 236 тысяч человек.

Магнитуда землетрясения достигла отметки в 5,3 балла, а его очаг находился на глубине 10 километров.

О пострадавших и разрушениях пока ничего не известно.

В начале марта сильное землетрясение магнитудой 5 баллов произошло в Алма-Ате. Подземные толчки длились около полуминуты, но люди успели перепугаться. В городе сработала сирена, жителей эвакуировали.

Землетрясения Черногория
14 марта 2024, 09:28
Три человека погибли при пожаре в Ярославле
РИА «Новости»
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В Ярославле правоохранители начали изучать обстоятельства гибели трех людей при пожаре. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Ярославской области.

ЧП произошло в среду, 13 марта, в одной из квартир жилого дома по улице Алмазная в Заволжском районе. В результате возгорания погибли трое человек: женщина и двое мужчин.

«По факту произошедшего СУ СК России по Ярославской области организовано проведение доследственной проверки», - заявили в ведомстве.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты СКР для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств. Они назначат проведение необходимых экспертиз - пожарно-технической и судебно-медицинской - для определения источника возгорания.

Предварительно, причина возгорания - неосторожное обращение с огнем, поскольку от электричества и газа квартиру отключили за неуплату.

Ранее мужчина, женщина и ребенок погибли при пожаре в поселении Новофедоровское в Новой Москве.

Пожары Газ Россия
14 марта 2024, 09:15
Упавшую в цистерну с химикатами кошку начали искать в Фукуяме
Unsplash
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Власти японского города Фукуяма ввели режим повышенной готовности из-за кошки, которая упала в резервуар с опасными химикатами на местном заводе, а затем сбежала. Животное может представлять угрозу для людей. Об этом написало издание Asahi.

По данным издания, ЧП произошло на Nomura Plating Fukuyama Factory. В резервуаре находился подогретый раствор с шестивалентным хромом, питомец мог залезть туда, чтобы погреться.

При отравлении химикатом, который отличается кислотностью и канцерогенностью, у человека нарушается дыхание, на коже появляется раздражение. Обычно специалисты работают с ним в перчатках и маске.

Жителей Фукуямы попросили не приближаться к животному в случае его обнаружения.

В конце февраля в Люберцах объявили карантин из-за бездомной кошки с бешенством.

Япония Животные Заводы
14 марта 2024, 08:29
Пострадавший при взрыве на Шагонарской ТЭЦ в Туве скончался в больнице
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Слесарь по ремонту котельного оборудования, пострадавший при ЧС на Шагонарской ТЭЦ, скончался в больнице. Врачи не смогли спасти его жизнь. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг.

«Ему оказывалась квалифицированная помощь в ожоговом центре Красноярского края, но травмы оказались несовместимы с жизнью», - написал Ховалыг.

По его словам, мужчина с 2022 года работал на ТЭЦ. У него остались супруга и двое детей. Региональные власти выделят семье погибшего миллион рублей, а также помогут с организацией похорон. Глава Тувы выразил соболезнования его семье и близким.

Пожар на котельной ТЭЦ произошел 6 марта, после чего случился взрыв угольной пыли. Травмы различной степени тяжести получили более 20 человек.

Пожары Больницы Врачи Взрывы
14 марта 2024, 07:56
Принуждавшего девочек отправлять интимные фото иностранца осудили на Алтае
РИА «Новости»
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Гражданин Таджикистана на Алтае получил 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима за то, что принуждал девочек в возрасте от 8 до 15 лет отправлять ему интимные снимки. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

Иностранца признали виновным по статьям о насильственных действиях сексуального характера в отношении лиц, которые не достигли 14 лет, а также об изготовлении порнографии. По данным следствия, фигурант приехал в Москву на работу. В период с 2019 по 2021 годы он общался с девочками в Интернете.

Иностранец представлялся им ровесником, входил в доверие, а затем заставлял обмениваться интимными фото. От его действий пострадали 20 несовершеннолетних из разных регионов России.

В начале февраля в Ленобласти задержали учительницу, которая обменивалась интимными снимками со своим учеником.

Суд Дети СК РФ Таджикистан

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