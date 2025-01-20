20 января 2025, 18:48

Землетрясение произошло у водопада Учан-Су в Ялте

РИА «Новости»
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Землетрясение магнитудой 2,3 произошло в Ялте. Об этом РИА «Новости» сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени Вернадского Марина Бондарь.

«В понедельник, 20 января, в 15:41 и 19 секунд (по московскому времени) произошло землетрясение», - уточнила специалист.

Энергетический класс толчка - 8,4, добавила она. Эпицентр колебаний находился в районе водопада Учан-Су на южном склоне горной гряды Ай-Петри. Такое землетрясение считается слабым, подчеркнула Бондарь.

На прошлой неделе землетрясение магнитудой 5,7 произошло у Соломоновых островов в Тихом океане. Эпицентр находился близ архипелага Санта-Крус. Толчки произошли на глубине примерно 48,1 километра. Сообщений о пострадавших не поступало, угрозу возникновения цунами не объявляли.

Землетрясения Крым
20 января 2025, 16:11
Воспитывался в детдоме и сидел в тюрьме. Знакомый рассказал об убийце женщины в Москве
360.ru
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Альберт А., подозреваемый в убийстве женщины в Москве, который спрятал ее тело в автомобиле актера Гоши Куценко, уже сидел в тюрьме. Об этом 360.ru рассказал житель Казани Юрий, лично знавший преступника.

«О всевозможных его приключениях мне очень мало известно. Я слышал, по каким-то слухам, что он где-то уже сидел в тюрьме», - отметил он.

Мужчина уточнил, что с Альбертом они не пересекались больше 12 лет. Однажды он написал Юрию и просил денег, но подробности разговора уже стерлись из памяти. По его словам, когда они общались, Альберт не употреблял ни спиртное, ни запрещенные вещества.

«В тот период, когда мы контактировали, он проявлял большую тягу к тому, чтобы встать на путь истинный», - уточнил мужчина.

Он добавил, что потом Альберт кого-то обокрал или нанес телесные повреждения, поэтому сел в тюрьму. Юрий также сообщил, что подозреваемый воспитывался в детском доме.

Актер Гоша Куценко ранее выразил соболезнования родственникам женщины, тело которой полиция нашла в его машине в Москве.

Убийства Преступления Москва
20 января 2025, 14:38
Появились подробности убийства женщины, чье тело нашли в машине Гоши Куценко
360.ru
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В автомобиле, принадлежащем актеру Гоше Куценко, обнаружили тело женщины. Подозреваемого в убийстве уже задержали — он признал вину. Что известно о случившемся — в материале 360.ru.

Что произошло на западе Москвы Накануне во дворе жилого дома на Кутузовском проспекте в припаркованной машине нашли тело женщины с ножевыми ранениями. По данным столичной прокуратуры, расправу устроил мужчина, который распивал с жертвой алкоголь.

Предполагаемый преступник поссорился с женщиной и зарезал ее ножом, та скончалась. Подозреваемый спрятал тело в машине. Личность убитой еще предстоит установить.

Кому принадлежит автомобиль Позже выяснилось, что машина, в которой нашли тело, принадлежит актеру Гоше Куценко. Последние два года голубой «Запорожец» артиста стоял брошенным, его двери были открыты, сообщил Telegram-канал Mash.

Куценко купил авто в июне 2019 года, откатал три сезона и оставил под тентом во дворе дома.

«Сам „Запорожец“ - прокаченный. Внутри кондей и автоматическая коробка передач. Как говорил Куценко, приобрёл он его из-за ностальгии. Со слов жильцов дома, машину не закрывали, двери были открыты», - написали авторы поста.

Что известно о подозреваемом Подозреваемым в расправе над женщиной стал 30-летний безработный Альберт А. из Казани, сообщил Telegram-канал Shot.

«У него огромное количество судимостей: убийство, изнасилование, разбой, кража, оскорбление представителя власти, угроза убийством, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - следует из поста.

По данным Telegram-канала, предполагаемый убийца познакомился с жертвой на вокзале за несколько часов до преступления. Мужчина соблазнил женщину двумя розами и бутылкой водки - позже все это нашли на месте расправы.

Альберт мог зарезать свою жертву у дверей медцентра. Затем вероятный убийца тащил истекающую кровью женщину по асфальту в подворотню, где стоял заброшенный «Запорожец». В салоне автомобиля Куценко обнаружили использованное средство контрацепции и белый бюстгальтер. Предварительно, подозреваемый водил в брошенную машину и других маргиналок.

Задержание предполагаемого убийцы По данным следствия, преступление произошло в ночь с 18 на 19 января, подозреваемого оперативно задержали. Расследованием уголовного дела занялся Дорогомиловский межрайонный отдел следственного управления по Западному административному округу ГСУ СК по Москве.

«Фигуранту предъявлено обвинение. В ходе допроса он признал вину в полном объеме. Установлено, что обвиняемый ранее был судим за совершение особо тяжкого преступления», - сообщила пресс-служба ведомства.


Следствие собирается ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Убийства Женщины Актеры Москва
20 января 2025, 13:52
Трамвай сбил двух пешеходов в Челябинске
Соцсети
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Трамвай сбил в Челябинске двух пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый свет. По факту ДТП организовала проверку региональная прокуратура.

«На перекрестке проспекта Победы и улицы Молдавской в городе Челябинске трамвай совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть на зеленый сигнал светофора», - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Из-за наезда трамвая получил травмы несовершеннолетний, его доставили в больницу. Прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств произошедшего и ход доследственной проверки.

По данным МВД по Челябинской области , трамваем управляла женщина 1962 года рождения. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства аварии.

Ранее массовое ДТП с участием трамвая произошло в Краснодаре. На улице Дмитриевская Дамба водитель трамвая столкнулась с автомобилем Hyundai, а тот врезался в другую иномарку. Всего в аварию попало три авто. В результате ДТП никто не пострадал.

ДТП Челябинск
20 января 2025, 13:51
Работы возле затонувшего танкера «Волгонефть 239» продолжались всю ночь
Global Look Press
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Работы возле затонувшего танкера «Волгонефть 239» не останавливались всю ночь. Об этом с борта кормовой части судна в эфире «Первого канала» рассказал руководитель Морспасслужбы Виктор Чернов.

В течение ночи забетонировали площадку для битумовозов и укрепили гексабитами территорию вокруг кормовой части танкера, которую ранее огородили.

В закрытой бухте собрали 29 полувагонов нефтесодержащих отходов, 19 из которых сегодня увезут на утилизацию.

Сегодня судно «Водолаз Кузьминых» с сотрудниками Морспасслужбы направилось в район затопления кормовой части танкера «Волгонефть 212». Водолазы измерят остаточную толщину фрагмента корпуса. Это необходимо, чтобы оценить прочность конструкции и ее несущую способность для дальнейшего подъема судна.

Доктор химических наук, вице-президент РАН Степан Калмыков ранее заявил, что механический сбор нефтепродуктов, который применяли во время ликвидации аварии в Испании в 2002 году, может быть эффективен и против мазута, разлившегося в Черном море.

Черное море Корабли Экология Крушение танкеров в Керченском проливе

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