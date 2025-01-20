Землетрясение произошло у водопада Учан-Су в Ялте

Альберт А., подозреваемый в убийстве женщины в Москве, который спрятал ее тело в автомобиле актера Гоши Куценко, уже сидел в тюрьме. Об этом 360.ru рассказал житель Казани Юрий, лично знавший преступника.

«О всевозможных его приключениях мне очень мало известно. Я слышал, по каким-то слухам, что он где-то уже сидел в тюрьме», - отметил он.

Мужчина уточнил, что с Альбертом они не пересекались больше 12 лет. Однажды он написал Юрию и просил денег, но подробности разговора уже стерлись из памяти. По его словам, когда они общались, Альберт не употреблял ни спиртное, ни запрещенные вещества.

«В тот период, когда мы контактировали, он проявлял большую тягу к тому, чтобы встать на путь истинный», - уточнил мужчина.

Он добавил, что потом Альберт кого-то обокрал или нанес телесные повреждения, поэтому сел в тюрьму. Юрий также сообщил, что подозреваемый воспитывался в детском доме.

Актер Гоша Куценко ранее выразил соболезнования родственникам женщины, тело которой полиция нашла в его машине в Москве.