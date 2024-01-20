Землетрясение произошло у берегов Сахалина

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«В 03:57 в субботу по местному времени зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,7», - сказала она.

Семенова уточнила, что очаг подземных толчков залегал в Татарском проливе, в 18 километрах на запад от села Селезнево в Невельском районе.

«Дрожь земли могли почувствовать жители Холмского и Невельского районов. Угрозу цунами не объявляли, из местных жителей никто не пострадал», - добавила глава сейсмостанции.

В начале январе на Сахалине также произошло землетрясение магнитудой 3,7 , его зарегистрировали в 10 километрах от города Невельск.

В первый день нового года в Приморском крае объявляли угрозу цунами из-за землетрясений у побережья Японии.