Землетрясение произошло у берегов Сахалина
Ночью в субботу, 20 января, у побережья Сахалина произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом РИА «Новости» рассказала руководитель сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
«В 03:57 в субботу по местному времени зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,7», - сказала она.
Семенова уточнила, что очаг подземных толчков залегал в Татарском проливе, в 18 километрах на запад от села Селезнево в Невельском районе.
«Дрожь земли могли почувствовать жители Холмского и Невельского районов. Угрозу цунами не объявляли, из местных жителей никто не пострадал», - добавила глава сейсмостанции.
В начале январе на Сахалине также произошло землетрясение магнитудой 3,7 , его зарегистрировали в 10 километрах от города Невельск.
В первый день нового года в Приморском крае объявляли угрозу цунами из-за землетрясений у побережья Японии.