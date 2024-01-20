20 января 2024, 10:42

Землетрясение произошло у берегов Сахалина

РИА «Новости»
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Ночью в субботу, 20 января, у побережья Сахалина произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом РИА «Новости» рассказала руководитель сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«В 03:57 в субботу по местному времени зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,7», - сказала она.

Семенова уточнила, что очаг подземных толчков залегал в Татарском проливе, в 18 километрах на запад от села Селезнево в Невельском районе.

«Дрожь земли могли почувствовать жители Холмского и Невельского районов. Угрозу цунами не объявляли, из местных жителей никто не пострадал», - добавила глава сейсмостанции.

В начале январе на Сахалине также произошло землетрясение магнитудой 3,7 , его зарегистрировали в 10 километрах от города Невельск.

В первый день нового года в Приморском крае объявляли угрозу цунами из-за землетрясений у побережья Японии.

Землетрясения Россия
20 января 2024, 10:15
Приют для животных загорелся на Сахалине
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Пожар в приюте для животных начался в Южно-Сахалинске утром в субботу, 20 января. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Возгорание охватило территорию на площади около 800 квадратных метров, спасатели сумели локализовать распространение огня и приступили к эвакуации питомцев.

Всего на месте ЧП задействовали восемь единиц специальной техники и 24 сотрудника МЧС.

Kp.ru уточнил, что речь идет о приюте для животных «Пес и Кот». По предварительной информации, в вольерах находились около 300 кошек и 200 собак.

По данным РЕН ТВ , спасенных при пожаре собак отвезут в приют в Мицулевске. В мэрии города пообещали, что их обеспечат кровом и кормом.

В декабре крупный пожар произошел в приюте для кошек и собак в Екатеринбурге, площадь распространения огня составила около 150 квадратных метров. В питомнике находились 42 животных, все они погибли в огне.

Приют для животных вспыхнул и в Нижегородской области. Из питомцев никто не пострадал, часть из них забрали на передержку.

Спасатели Пожары МЧС РФ Животные
19 января 2024, 23:57
Умерли все пять членов семьи, пострадавших при взрыве газа в Махачкале
РИА «Новости»
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Все пятеро членов семьи, пострадавшие в результате взрыва газа и пожара в частном доме в Махачкале, умерли. Последним скончался глава семейства, сообщили Telegram-канале в Республиканской клинической больнице.

«Ушел из жизни мужчина, пострадавший в результате хлопка газовоздушной смеси в частном доме. Несмотря на все старания комбустиологов вся семья погибла», - указали в сообщении.

Взрыв газа произошел утром в четверг, 18 января, в частном доме по улице Газопроводная. После этого начался пожар. С места ЧП госпитализировали трех детей и их родители. Медики диагностировали у пострадавших сильные ожоги. В день происшествия умерли все дети, им было от двух до пяти лет. Их мать скончалась на следующий день.

Следователи возбудили по факту уголовное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности. Установлено, что владельцы дома самовольно подключили шланговые соединения к газопроводной трубе, что привело к утечке газа.

По данным Минздрава Дагестана пятилетний мальчик, который скончался после взрыва газовоздушной смеси, получил 100% ожогов всего тела.

Дагестан Пожары Дети Газ Семья Взрывы
19 января 2024, 23:27
Россиянка во время ссоры сломала свекру ребра удлинителем для розеток
РИА «Новости»
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Жительница Московской области поссорилась со свекром и сломала ему ребра удлинителем для розеток.  Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

В ночь на 18 января 35-летняя женщина поругалась с 64-летним отцом своего сожителя. Она схватила электроудлинитель и начала им избивать пожилого мужчину, сломав ему ребра. Пострадавшего отправили в местную больницу.

«Ему диагностировали переломы четырех ребер и правой ключицы. Кроме того, из-за травмы грудной клетки у него развился пневмоторакс - скопление воздуха в плевральный полости легких, что может привести к остановке сердца», - уточнил канал.

Подмосковные врачи сейчас борются за его жизнь.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

По информации канала, ей грозит до 12 лет колонии. Для женщины это не первое правонарушение. Она уже была судима по статьям о причинении среднего вреда здоровью и угрозе убийством.

Ранее инспекторы по делам несовершеннолетних в Перми установили личности подростков на видео с избиением бегающего в одних трусах и шапке на морозе сверстника. Мальчики заявили, что это было шуткой.

Уголовное дело Больницы Пенсионеры Женщины Полиция Избиения
19 января 2024, 23:20
Беременная петербурженка пострадала из-за вылетевшего на тротуар автобуса
РИА «Новости»
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Рейсовый автобус вылетел на тротуар около станции метро «Ленинский проспект» в Санкт-Петербурге. В результате пострадали два человека, включая беременную женщину, сообщили «Известия».

Очевидцы опубликовали в Сети видео с места ДТП. На кадрах запечатлено, как автобус заехал на тротуар недалеко рядом с пешеходным переходом.

Пострадавшая, которая находится на втором месяце беременности, отказалась от госпитализации. На месте продолжает работать скорая помощь.

По предварительной версии, транспортное средство выехало на тротуар после того, как его занесло на заснеженной дороге. Все обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Аналогичное происшествие произошло накануне в Москве.

Автомобиль «Нива» влетел в остановку общественного транспорта на Новочеркасском бульваре. Медики госпитализировали с места ДТП пять человек.

Санкт-Петербург ДТП Женщины Автобусы

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