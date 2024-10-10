10 октября 2024, 20:58

Землетрясение произошло рядом с Выборгом

РИА «Новости»
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Практически неощутимые на поверхности подземные толчки магнитудой 1,5 зафиксировали аппараты Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC). Представленные на сайте организации координаты свидетельствуют, что эпицентр находился в восьми километрах от Выборга Ленинградской области.

Такой уровень подземных толчков фиксируется только сейсмографами. Слабыми, но ощутимыми считаются толчки магнитудой два.

Для российского региона это не первый случай землетрясения. Как напомнило издание 47news , зимой прошлого года подземные толчки магнитудой 2,4 зафиксировали на Ладожском озере.

В конце сентября землетрясение магнитудой 4,3 тряхнуло здания в Таштагольском районе Кемеровской области.

По данным областного главка МЧС, эпицентр залегал всего в четырех километрах от поселка Шерегеш, жители которого узнали о землетрясении по сработавшим сигналам автомобилей.

Ленинградская область Землетрясения
10 октября 2024, 17:37
Губернатор Забайкалья вытер козявку из носа о начальницу Карымского лесничества
РИА «Новости»
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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов вытер козявку о начальницу Карымского лесничества Елену Шаляпину, когда она докладывала о пожарах в регионе. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

На размещенных каналом кадрах губернатор вытер пальцами нос, а затем уже сами пальцы о рукав одежды Шаляпиной.

Глава региона отказался отвечать на вопрос, почему он так себя повел. В его пресс-службе попросили прислать официальный запрос или перезвонить в рабочее время.

Ранее депутата Госдумы Дениса Парфенова уличили в непристойных занятиях в кабинете. В интернете появилось видео, где мужчина, похожий на парламентария, заигрывает с неизвестной женщиной прямо на рабочем месте.

Пожары Скандалы Лесные пожары
10 октября 2024, 17:17
Маршенкулова и Джумабой пополнили список террористов и экстремистов
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Росфинмониторинг внес журналистку Залину Маршенкулову* в перечень террористов и экстремистов. Об этом свидетельствуют обновления на сайте ведомства.

«Маршенкулова Залина Хамидовна*, 05.06.1986 года рождения, город Баксан Баксанского района Кабардино-Балкарской республики», - указали в списке включенных в перечень за последнее время.

В начале сентября Маршенкулова* пополнила список иноагентов. По данным Минюста, журналистка пропагандировала ЛГБТ** и выступала на мероприятиях нежелательных в России организаций. С весны она находится в федеральном розыске по делу об оправдании терроризма.

Кроме того, в перечень попал блогер Джумабой***, которого недавно отправили под арест по делу о разжигании межнациональной розни.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесена в перечень террористов и экстремистов.

**Запрещенная в России экстремистская организация.

***Внесен в перечень террористов и экстремистов.

Терроризм Блогеры Россия Иноагенты
10 октября 2024, 13:17
Школьница погибла в Подольске после проигрыша отцу в шахматы
РИА «Новости»
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Школьница из Подольска погибла после того, как проиграла отцу в шахматы. Об этом рассказал Telegram-канал Mash.

Накануне 15-летняя девочка получила от отца шах и мат и сильно расстроилась из-за этого. Мужчина разозлился и потребовал от ребенка выйти из-за стола, заявив, что больше не будет играть с ним. Мать школьницы добавила, что вместо шахмат ей было бы лучше учить уроки.

Девочка убежала к себе в комнату, заперлась и перестала отвечать. Через некоторое время родители нашли ее тело. Предположительно, подросток покончил с собой. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

В июле в Кемеровской области 12-летняя школьница сбежала из дома с 16-летним возлюбленным. Она рассказала, что мать не одобряла их отношения и даже угрожала ножом. Следователи возбудили уголовное дело, девочке грозит детский дом.

Подольск Школы Школьники
10 октября 2024, 12:08
Кадыров объявил кровную месть Сулейману Керимову и двум депутатам Госдумы
РИА «Новости»
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сенатор и бизнесмен Сулейман Керимов и депутаты Госдумы Бекхан Барахоев и Ризван Курбанов готовили на него покушение, и объявил им кровную месть. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Причиной конфликта, по его словам, стала ситуация вокруг компании Wildberries.

«Мало того что они пытаются отобрать бизнес у этой женщины (Татьяны Бакальчук, сменившей фамилию на Ким. - прим. ред.), так еще и пытались заказать мое убийство. Я молчал об этом. Но сейчас я официально заявляю, что объявляю кровную месть», - заявил глава Чечни.

Кадыров отметил, что у его обвинения есть свидетели, и добавил, что откажется от задуманного, только если Керимов, Барахоев и Курбанов докажут ему свою непричастность.

В собственном Telegram-канале глава Чечни добавил, что конфликту вокруг Wildberries пытаются придать национальный окрас, заявляя, что зачинщиками якобы стали его сторонники.

«Если у кого-то есть претензии к кадыровцам, то пусть выражают их лично мне, поскольку я являюсь главным кадыровцем. Глубоко заблуждается тот, кто считает, что можно стравить на бытовой почве целые народы. За слова нужно отвечать!» - подчеркнул он.

В сентябре бизнесмен Владислав Бакальчук заявил, что Кадыров спас ему жизнь , и назвал происходящее вокруг компании рейдерским захватом.

Совет Федерации РФ Чечня Госдума РФ Рамзан Кадыров Стрельба у офиса Wildberries

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