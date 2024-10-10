Землетрясение произошло рядом с Выборгом

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Такой уровень подземных толчков фиксируется только сейсмографами. Слабыми, но ощутимыми считаются толчки магнитудой два.

Для российского региона это не первый случай землетрясения. Как напомнило издание 47news , зимой прошлого года подземные толчки магнитудой 2,4 зафиксировали на Ладожском озере.

В конце сентября землетрясение магнитудой 4,3 тряхнуло здания в Таштагольском районе Кемеровской области.

По данным областного главка МЧС, эпицентр залегал всего в четырех километрах от поселка Шерегеш, жители которого узнали о землетрясении по сработавшим сигналам автомобилей.