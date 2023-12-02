02 декабря 2023, 18:52

Землетрясение на Филиппинах спровоцировало в регионе угрозу цунами

Pxhere
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Землетрясение магнитудой 7,5 произошло у юго-восточных берегов Филиппин. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр ( EMSC ).

Из-за подземных толчков специалисты также объявили угрозу цунами.

Информация о землетрясении поступила в EMSC в 17:37 по московскому времени. Тектонические движения специалисты зафиксировали в 13 километрах к северо-западу от населенного пункта Хинатуан, очаг подземных толчков находился на глубине 63 километров. Данные о возможных пострадавших и разрушениях пока не публиковались.

Землетрясение у берегов Филиппин также регистрировали 17 ноября , его магнитуда составила 6,7 баллов. Сейсмологи определили, что очаг подземных толчков располагался на глубине 70 километров. Движения в земной коре зафиксировали в 53 километрах от города Генерал-Сантос, находящегося в провинции Восточный Давао на острове Минданао. Еще один очаг сейсмической активности обнаружили в 23 километрах к юго-западу о крупного города Глан.

Природа Землетрясения
02 декабря 2023, 16:11
Один человек пострадал при ДТП в Южном Бутове
РИА «Новости»
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Две легковушки столкнулись в Южном Бутове на юго-западе Москвы. Один человек пострадал, сообщил источник «360».

Участниками аварии стали Chevrolet Cruze и Chevrolet Aveo. В первом автомобиле находились двое взрослых и двое детей. Во второй машине - двое совершеннолетних. Из-за ДТП перекрыли все полосы движения.

На место случившегося прибыл вертолет с бригадой Центра медицины катастроф. После осмотра медиков пострадавшего отправили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. На месте аварии работают сотрудники ДПС.

Минувшей ночью на Киевском шоссе Москвы произошло массовое ДТП, в результате которого загорелось несколько машин. Два человека погибли.

ДТП Москва 2023
02 декабря 2023, 14:37
Стало известно, кто заминировал взорвавшуюся в Забайкалье кофемолку
Unsplash
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Кофемолку, которая взорвалась в руках 15-летнего мальчика в Забайкальском крае, заминировали враги его родителей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Оказалось, что на семью злился 67-летний мужчина, у которого они недавно купили дом. Продавец потребовал от родителей подростка еще 300 тысяч рублей и начал угрожать. По предварительным данным, бывший собственник здания и его 25-летний знакомый зарядили кофемолку электродетонаторами, найденными в золотодобывающей шахте.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Подозреваемых в совершении преступления задержали.

Ранее сообщилось, что житель Балея принес домой кофемолку, которую он нашел на улице. Его сын решил проверить, как она работает, после чего прогремел взрыв. Восьмиклассник получил ранения левой руки, лица, правого глаза, живота и груди. Левую кисть пострадавшего спасти не удалось.

Дети Преступления Взрывы
02 декабря 2023, 14:09
Появилось видео «огненного» ДТП на Киевском шоссе в Москве
Телеканал «360»
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Серьезная авария произошла на 34-м километре Киевского шоссе в Москве. Момент ДТП попал на видео, которое оказалось в распоряжении «360».

Участниками ночной аварии стали два эвакуатора, легковушка, грузовик и машина ДПС. На кадрах видно, как в результате столкновения вспыхнул мощный пожар.

Из-за аварии движение в сторону области перекрыли , позже транспортный поток пустили по левой полосе. На место происшествия прибыли оперативные службы. Автомобилистам рекомендовали объезжать этот участок дороги.

Источник «360» уточнил, что в аварии погибли мужчина и девушка. Еще один человек получил ранения. В ДТП загорелось несколько машин, около 02:00 огонь распространился на 10 квадратных метров. В аварию попали фура, «Газель», Volkswagen Tiguan и автомобиль ДПС Skoda. Одной из жертв оказалась 21-летняя дочь водителя автомобиля, которая оформляла ДТП в машине ГИБДД.

ДТП Видео Москва 2023
02 декабря 2023, 14:05
ТОФ подтвердил ДТП с участием военных на Камчатке
РИА «Новости»
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Трое военнослужащих пострадали при аварии с участием легкового автомобиля на Камчатке. Водитель не справился с управлением и врезался в группу молодых людей. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.

ДТП произошло рядом с воинской частью. Пострадавшим военным оказали медицинскую помощь, угрозы для их жизни нет.

Ранее стало известно, что автомобиль ехал на скорости 80 километров в час и врезался в группу военнослужащих , которые переходили дорогу.

В Сети распространились кадры с видеорегистратора, которые зафиксировали аварию. Столкновение вызвало у очевидцев панику, на видеозаписи люди звали на помощь и нецензурно ругались.

Ранее ДТП произошло в Елизовском районе Камчатки , на 39-м километре трассы Петропавловск-Камчатский - Мильково. Два легковых автомобиля столкнулись и загорелись, погибли пять человек.

ДТП Приморье Камчатка

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