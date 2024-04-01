Землетрясение магнитудой в три балла зафиксировали на юге Сахалина

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Сотрудники ФСБ задержали директора новосибирского муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Андрея Зыкова. Его заподозрили в растрате бюджетных денег, сообщил РБК.

По данным издания, в организации регионального оператора по вывозу мусора МУП «САХ» начались обыски. Следователи проводят изъятие документов.

РБК уточнил, ссылаясь на свой источник, что правоохранители подозревают Зыкова и его гражданскую супругу в хищении бюджетных средств. Пара проходит по статье о присвоении, растрате.

Муниципальное унитарное предприятие «Спецавтохозяйство» работает с 2022 года. В состав его учредителей входят департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства и департамент земельных и имущественных отношений мэрии.

Организация специализировалась на уборке. С 2023-го начала заниматься вывозом мусора, а в этом году официально стала региональным оператором по обращению с ТКО.

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