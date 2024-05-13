Землетрясение магнитудой 6 произошло на Байкале
В акватории Байкала зафиксировали землетрясение магнитудой шесть. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС России по Иркутской области.
«Зарегистрировано сейсмособытие на акватории озера Байкал в 50 километрах от села Гремячинск, Ольхонский район. Интенсивность в эпицентре - 6,0», - говорится в сообщении.
По данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, интенсивность толчков в Улан-Удэ составляла три-четыре балла (от слабой до умеренной), а в Иркутске - три балла.
Кроме того, подземные толчки интенсивностью три балла зарегистрировали в Хомутово, Дзержинске, Нижнем Саянтуе, Смоленщине и Сотниково.
Ранее Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра сообщил о землетрясении у архипелага Кермадек в Новой Зеландии. Магнитуда подземных толчков составила 5,4. Эпицентр залегал на глубине 55 километров. О том, были ли пострадавшие или разрушения пока ничего неизвестно.
В Ленкоранском районе Азербайджана два дня назад зарегистрировали подземные толчки магнитудой 5,5. Очаг располагался на глубине 18 километров.