Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на Байкале

Во время трансатлантической гребной экспедиции весельная лодка The Mayflower едва не потерпела крушение из-за столкновения с крупным марлином. Он пробил дно судна, едва не проткнув ногу одного из моряков, сообщил Jam Press.

Глинн Данн, Дэн Льюис, Дэн Вулер и Пол Адамс отправились в экспедицию по Атлантическому океану. Они планировали за 40 дней проплыть 4,8 тысячи километров между Канарскими островами, но попали в шторм и чуть не лишились судна.

«Я был на веслах в задней части лодки, когда раздался оглушительный хруст. Это было похоже на автомобильную аварию: хруст, скрежет, сопровождаемый самым громким в мире грохотом», - рассказал Вулер.

Он увидел бурлящую воду и много крови, а потом заметил марлина. Гигантская рыба охотилась на тунца под лодкой и случайно пробила дно. Костяной нос-копье прошел через палубу, стекловолокно и еще несколько слоев рядом с ногой уснувшего в каюте Данна.

Несмотря на шок и сильные волны, мужчины сумели заткнуть пробоину и остановить приток воды. Адамс и Данн признались, что поседели от пережитого потрясения.

В Индонезии встреча человека с морским обитателем окончилась смертельно. Итальянка Джулия Манфрини погибла во время серфинга из-за того, что рыба-меч пронзила ей сердце.