Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Японии

Также мощные толчки произошли в соседних префектурах Тотиги и Саитама. Эпицентр зафиксировали на глубине 50 километров. Данные о разрушениях и пострадавших, а также сбое в работе расположенных в регионе АЭС не поступали.

За некоторое время до ЧП жители Токио получили экстренное предупреждение. Их призвали сохранять спокойствие и эвакуироваться в безопасное место. В центре города приостановили движение поездов метро.

Ранее специалисты зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,1 в Охотском море около Курильских островов. Эпицентр подземных толчков располагался в 95,7 километра от сахалинского города Северо-Курильск, где проживают более 2,4 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 117 километров.