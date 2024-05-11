Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Авачинском заливе

Жители Санкт-Петербурга нашли на улице прах женщины, предположительно, пережившей блокаду Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщила «Фонтанка».

По данным издания, прах нашли во дворе одного из домов Баскова 11 мая. Петербурженка проходила по Баскову переулку и увидела, как бездомные пинают урну, из которой сыпалась, предположительно, зола. Женщина поставила рядом урну с помойкой и ушла. Она предположила, что в урне может быть прах человека.

Журналисты издания выяснили, что данные горожанки, указанные на урне, совпали с информацией в некрологе на сайте Минобороны, посвященном скончавшейся блокаднице и экс-председателю совета ветеранов Литейного округа.

Ранее в Выборге умерла блокадница , которая сама себе пыталась сделать операцию. Выяснилось, смерть наступила не от ее действий, а из-за онкологического заболевания.