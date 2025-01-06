06 января 2025, 09:53

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Забайкалье

Global Look Press
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В Каларском муниципальном округе Забайкальского края произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

«Эпицентр находился в 10 километрах от населенного пункта Куанда», - отметили в министерстве.

Сила землетрясения составила 4,1 балла. По информации единой дежурной диспетчерской службы, в населенном пункте Куанда ощущались незначительные толчки.

Пострадавших нет. Информация о повреждениях зданий и объектов инфраструктуры отсутствует.

Ранее мощное землетрясение произошло в Турции. Толчок магнитудой 4,5 зафиксировали 3 января, очаг находился на глубине около семи километров в море неподалеку от берега Аланьи.

Еще одно землетрясение на следующий день произошло в центральной части Эфиопии, сообщила «Газета.ru». Его магнитуда составила 5,5. Подземные толчки были зафиксированы в 152 километрах к северо-востоку от города Назрет. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Землетрясения
06 января 2025, 08:50
Смертельное ДТП произошло в Амурской области
РИА «Новости»
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На федеральной трассе «Амур» произошло ДТП, в результате которого два человека погибли и трое получили ранения. Авария случилась неподалеку от закрытого административно-территориального образования Циолковский, расположенного в Амурской области, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Столкновение автомобилей Mitsubishi Canter, Toyota Chaser и Nissan Tiida произошло на 1347-м километре автодороги «Амур».

«В результате ДТП два человека погибли и три с травмами госпитализированы в медицинское учреждение», - уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд на встречную полосу движения. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по ЗАТО Циолковский.

Ранее два человека погибли в ДТП с иномарками под Самарой. Лобовое столкновение автомобилей произошло в Большеглушицком районе. После сильного удара одна из машин вылетела в кювет.

ДТП
06 января 2025, 04:15
В Австралии самолет прервал полет из-за взорвавшихся шин
РИА «Новости»
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Самолет авиакомпании Etihad Airways, готовящийся к рейсу Мельбурн — Абу-Даби, не смог взлететь по техническим причинам, так как у него лопнули шины. Видеозапись происшествия опубликовало издание UK Mirror.

На кадрах, снятых в аэропорту Мельбурна, видно, что после взрыва шин его окружили несколько пожарных машин, а шасси залили противопожарной пеной в качестве меры предосторожности. У лайнера спустило две шины.

«Пострадавших не было, все 289 пассажиров благополучно сошли с самолета и вернулись в терминал», - сообщили в авиакомпании.

Аэропорт закрыл взлетно-посадочную полосу из-за этого происшествия, что привело к задержкам как вылетающих, так и прибывающих рейсов.

Авиакомпания Etihad Airways извинилась перед пассажирами за причиненные неудобства, отметив, что комфорт и безопасность экипажа и гостей остаются для них главным приоритетом.

Самолет отбуксировали на ремонт.

Ранее в аэропортах Германии произошел массовый сбой в компьютерной системе полиции, которую использовали для въездного контроля.

Самолет авиакомпании Etihad Airways, готовящийся к рейсу Мельбурн - Абу-Даби, не смог взлететь по техническим причинам, так как у него лопнули шины. Видеозапись происшествия опубликовало издание UK Mirror.

Авиация Австралия Самолеты
06 января 2025, 03:50
В сгоревших бытовках в Новой Москве нашли тело человека
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В деревне Летово на территории Новой Москвы загорелись четыре бытовки. Пожарные потушили огонь и обнаружили тело человека, сообщила пресс-служба МЧС Москвы.

Пожар произошел в ночь на 6 января. В Летове загорелись четыре стоящие в ряд бытовки. На снятых МЧС кадрах виден густой дым и открытый огонь.

К месту происшествия выехали 27 специалистов и шесть единиц техники. Во время тушения огня спасатели наткнулись на тело человека без признаков жизни. Возгорание удалось полностью ликвидировать. Причину пожара установят специалисты.

Крупный пожар произошел в Кировской области. В поселке Кильмезь сгорел деревянный многоквартирный дом, МЧС показало кадры тушения. Открытый огонь охватил 480 квадратных метров. Трое из 11 жильцов успели выйти наружу, еще семеро погибли. Местонахождение еще одного человека выясняется.

Пожары МЧС РФ Москва
06 января 2025, 03:35
Мост обрушился под грузовым поездом в США
Freepik
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Грузовой поезд рухнул вместе с мостом в реку Мэрис у города Корваллис штата Орегон. Вместе с составом в воду упала железнодорожная эстакада, сообщила полиция города в Facebook*.

«Первоначальное расследование показало, что мост обрушился в то время, когда на нем находился грузовой поезд. На данный момент информации о пострадавших нет», - отметили в заявлении.

Сейчас в районе ЧП работают сотрудники полиции и пожарные. Правоохранители призвали местных жителей избегать места происшествия и не заходить в реку, так как в ней могут находиться обломки.

Местный телеканал KVAL сообщил, что поезд перевозил материалы для сельского хозяйства. По одной из версий, он мог рухнуть в реку из-за повреждения конструкции моста.

Ранее мост рухнул в Крыму , когда по нему ехал перегруженный грузовик. В результате обрушения пострадали два человека.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

США Обрушения Поезда Полиция Реки

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