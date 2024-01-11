Здание загорелось в Новой Москве
В поселении Сосенское в Новой Москве на улице Адмирала Корнилова 11 января произошел пожар в здании. Пламя распространилось на площади в 200 квадратных метров, сообщил источник «360».
«Адмирала Корнилова в районе дома № 63. Пожарно-спасательное подразделение на месте работают», - уточнили в пресс-службе МЧС.
В ведомстве добавили, что дальнейшая информация уточняется.
По данным собеседника «360», рядом расположена автозаправка. О пострадавших информации не поступало. Все причины и обстоятельства возникновения пожара установят эксперты.
В Москве также потушили крупный пожар в административно-производственном здании на шоссе Энтузиастов. Площадь возгорания достигла двух тысяч квадратных метров. Источник «360» сообщил, что обрушилась кровля. Возгорание на шоссе Энтузиастов, 25 началось ночью, экстренные службы вызвали в 02:09.