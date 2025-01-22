Здание загорелось у станции «Лосиноостровская». На место прибыл пожарный поезд

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Открытое горение заметили в двухэтажной постройке на Хибинском проезде, 3Бс6, близ железнодорожной станции «Лосиноостровская». К тушению огня привлекли пожарный поезд, от него проложили магистральную линию, работает три водяных ствола.

«Люди эвакуируются», - добавил источник.

Информации о пострадавших не поступало. Пожару присвоили первый ранг сложности.

Рано утром 22 января на стройке близ жилого комплекса «Остров» загорелись конструкции. Огонь распространился на 100 квадратных метров. На место ЧП прибыли спасатели, пожар потушили. Сведений о пострадавших также не поступало.