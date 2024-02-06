Здание загорелось недалеко от Кремля в Москве

По его данным, информация о возгорании поступила на пульт диспетчеру около 11:20. В горящем здании находятся люди. Открытого огня не видно, но наблюдается дым. О пострадавших сведений не поступало.

Другие подробности уточняются. Все причины и обстоятельства возникновения пожара установят эксперты.

Утром в Южном округе Москвы в Даниловском районе на улице Автозаводская также произошло возгорание в торговом центре. На место вызвали дополнительную бригаду огнеборцев. Как уточнил собеседник «360», спасатели выставили пожарную автолестницу. Открытое пламя удалось полностью потушить. Очаг возгорания обнаружили под вентилируемым фасадом с тыльной стороны здания.