Здание загорелось недалеко от Кремля в Москве
В центре Москвы в Тверском районе в Богоявленском переулке произошел пожар в административном здании. На место выехали представители экстренных служб, сообщил источник «360».
По его данным, информация о возгорании поступила на пульт диспетчеру около 11:20. В горящем здании находятся люди. Открытого огня не видно, но наблюдается дым. О пострадавших сведений не поступало.
Другие подробности уточняются. Все причины и обстоятельства возникновения пожара установят эксперты.
Утром в Южном округе Москвы в Даниловском районе на улице Автозаводская также произошло возгорание в торговом центре. На место вызвали дополнительную бригаду огнеборцев. Как уточнил собеседник «360», спасатели выставили пожарную автолестницу. Открытое пламя удалось полностью потушить. Очаг возгорания обнаружили под вентилируемым фасадом с тыльной стороны здания.