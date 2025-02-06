06 февраля 2025, 07:28

Здание шиномонтажа загорелось на западе Москвы

РИА «Новости»
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Пожар в здании шиномонтажа случился в столице. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, ЧП произошло на улице Филевский бульвар. Огонь разгорелся на площади 10 квадратных метров в одноэтажном здании. Внутри находились шины для автомобилей.

На место ЧП оперативно прибыли спасатели. Пламя уже потушили. Данных о пострадавших пока не поступило.

Ранее пожар случился в гостинице «Имрус» в центре столицы. По данным источника 360.ru, огонь разгорелся на минус втором этаже в бойлерной. Воспламенилось оборудование на площади в два квадратных метра.

Из отеля еще до приезда спасателей эвакуировали 14 человек. Прибывшие на место ЧП огнеборцы потушили пламя. К ликвидации привлекли 34 специалиста и 10 единиц техники. В ходе происшествия никто не пострадал.

Спасатели Пожары Запад Москва
05 февраля 2025, 22:25
Аэропорт Волгограда временно закрыли
Unsplash
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Власти ввели временные ограничения в аэропорту Волгограда. Об этом официальный представитель Росавиациии сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, воздушная гавань перестала принимать и отправлять рейсы в 21:38. Мера принималась для обеспечения безопасности полетов гражданских авиалайнеров.

Экипажи воздушных судов, службы аэропорта и авиадиспетчера отслеживают безопасность полетов.

Ограничение на работу волгоградского аэропорта вводились и 2 февраля. Их сняли только на следующий день. Позднее закрывался и аэропорт Ульяновска.

Самолеты
05 февраля 2025, 21:44
Пожар разгорелся в гостинице «Имрус» в центре Москвы
РИА «Новости»
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В центре столицы произошло возгорание в гостинице «Имрус», которая находится в трехэтажном здании на Новинском бульваре. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, пожар начался на минус втором этаже в бойлерной, произошло возгорание оборудования на площади в два квадратных метра. Из гостиницы еще до приезда спасателей эвакуировали 14 человек.

Как сообщила пресс-служба МЧС России , огнеборцы ликвидировали горение и произвели проверку этого и других помещений. При тушении работали 34 специалиста и 10 единиц техники. В результате пожара никто не пострадал.

Ранее в селе Верхнее Мячково в Подмосковье вспыхнул крупный пожар на стоянке маршруток, которая находится на территории промышленной зоны. В результате сгорели более 30 машин. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.

Спасатели Пожары Россия Машины Москва
05 февраля 2025, 21:40
«Тел нет». Суд арестовал внучку экс-мэра Самары по подозрению в его убийстве
РИА «Новости»
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Суд избрал меру пресечения в виде ареста подозреваемой в убийстве бывшего самарского градоначальника Виктора Тархова. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в силовых структурах.

По данным собеседника агентства, об исчезновении Виктора Тархова в полицию заявил его партнер по бизнесу. Внучку экс-мэра задержали, давать показания она отказалась.

«Тел нет», - добавил источник издания.

Об убийстве Тархова стало известно в среду, 5 февраля.

Источники прессы в правоохранительных органах уточняли, что бывшего самарского градоначальника и его жену убили около месяца назад.

Убийства Суд Полиция
05 февраля 2025, 20:31
Экс-мэра Самары Тархова и его супругу застрелили. В убийстве подозревают внучку
РИА «Новости»
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Бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супругу застрелили. По подозрению в преступлении задержана внучка убитого, сообщило РИА «Новости».

Источники телеканала RTVI главке самарского СК уточнили, что бывшего градоначальника и его жену убили в январе 2025 года. Незадолго до этого Тархов вместе с супругой вернулся из поездки в Хельсинки.

Собеседники издания подтвердили, что внучку экс-мэра Самары действительно задержали. Она отказалась от показаний. Оперативники следкома полагают, что женщина отправляла сообщения со смартфонов, которые принадлежали Тархову и его супруге.

Кроме того, как добавили источники телеканала, внучка Тархова почти сразу после убийства начала распродавать имущество родственников. В числе прочего женщина успела сбыть коллекцию икон бывшего самарского главы, а также его автомобили.

Журналист Папилкин в своем Telegram-канале заявил, что уточнил информацию об убийстве Тархова. По его словам, бывшего мэра Самары искали целый месяц. В деле фигурируют «пакеты, жидкий азот и так далее».

Репортер предположил, что речь может идти о расчленении трупов. Где задержали внучку, неизвестно. По словам Папилкина, убийство бывшего градоначальника стало для его знакомых шоком.

«Тархов был добрым, безобидным человеком. В 1991 году он поддержал ГКЧП. Потом жил и дышал политикой много лет. Никогда не прятался от журналистов. Всегда - круглосуточно - был открыт для общения», - добавил журналист.

Ранее стало известно, что мальчик застрелил экс-мэра города Минден в США.

Убийства Преступления

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