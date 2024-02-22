Здание шиномонтажа вспыхнуло в Иркутске

Ведомство опубликовало видео с ЧП. На кадрах видно, что территорию шиномонтажки заволокло густым серым дымом, долетающим до остановки общественного транспорта. На снегу рядом со зданием лежали обгоревшие покрышки.

«В Иркутске на Баррикад горит шиномонтажка. На месте работают три пожарных расчета», - указали в пресс-службе.

За день до этого пожар произошел на Калужском шоссе в Новой Москве. В прилегающем к супермаркету здании автосервиса загорелись три автомобиля. Огнеборцы ликвидировали возгорание на площади в 150 «квадратов». Огонь интенсивно распространялся, машины горели открытым пламенем. Из-за находящихся в здании газовых баллонов также была серьезная угроза жизни и здоровью людей.

Ранее крупный пожар потушили на складе в Ленобласти. Сотрудники МЧС локализовали огонь на площади 1000 квадратных метров.