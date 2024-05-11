11 мая 2024, 14:15

Здание общежития частично обрушилось в Печоре

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Пятиэтажное здание общежития частично обрушилось в городе Печоре. О ЧП сообщили в пресс-службе МЧС Коми.

Кирпичное здание расположено на Печорском проспекте. К месту происшествия направили пожарно-спасательные подразделения.

Причина обрушения устанавливается, добавили в МЧС. О пострадавших в ведомстве не сообщили. По предварительным данным, травм никто не получил.

МЧС РФ
11 мая 2024, 22:17
Петербуржцы нашли около мусорки прах блокадницы
РИА «Новости»
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Жители Санкт-Петербурга нашли на улице прах женщины, предположительно, пережившей блокаду Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщила «Фонтанка».

По данным издания, прах нашли во дворе одного из домов Баскова 11 мая. Петербурженка проходила по Баскову переулку и увидела, как бездомные пинают урну, из которой сыпалась, предположительно, зола. Женщина поставила рядом урну с помойкой и ушла. Она предположила, что в урне может быть прах человека.

Журналисты издания выяснили, что данные горожанки, указанные на урне, совпали с информацией в некрологе на сайте Минобороны, посвященном скончавшейся блокаднице и экс-председателю совета ветеранов Литейного округа.

Ранее в Выборге умерла блокадница , которая сама себе пыталась сделать операцию. Выяснилось, смерть наступила не от ее действий, а из-за онкологического заболевания.

Санкт-Петербург Ветераны Женщины Войны Блокада Ленинграда Великая Отечественная война
11 мая 2024, 20:56
В Башкирии спасатели достали из озера утонувшую машину с водителем
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Легковой автомобиль ВАЗ-2114 достали со дна озера в селе Улькунды Дуванского района Башкирии. В салоне обнаружили погибшим 53-летнего мужчину, сообщила пресс-служба госкомитета республики по ЧС.

По предварительной версии, 53-летний мужчина выехал из деревни Митрофановка в Улькунды утром 5 мая. Однако домой не вернулся. Правоохранители предположили, что автомобиль мог съехать в озеро в Дуванском районе. После этого для обследования водоема привлекли спасателей.

В результате проведенных работ нашли машину и погибшего водителя. Причина происшествия устанавливается.

Автобус с пассажирами упал в воду с Поцелуева моста в Санкт-Петербурге. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. По данным СК, в результате ЧП погибли семь человек.

Спасатели Башкирия Мужчины Машины Водители Водоемы
11 мая 2024, 20:33
В Коми снесли часть крыши обрушившегося общежития
Пресс-служба МЧС
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Специалисты снесли часть крыши обрушившегося в Печоре общежития. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС Коми.

По данным ведомства, такие меры приняли для того, чтобы избежать угрозы сотрудникам МЧС, занимающимся разбором завалов.

Пятиэтажное здание общежития частично обрушилось в Печоре 11 мая. Спасатели эвакуировали из него 14 человек, среди них было пять детей. По предварительным данным, в результате ЧП пострадавших нет.

Глава Коми Владимир Уйба заявил, что вылетел в город. По его словам, обрушившееся здание ранее признали аварийным. Причины обрушения сейчас устанавливают. МЧС опубликовало кадры с места разбора завалов.

Спасатели Обрушения МЧС РФ
11 мая 2024, 18:55
Появились новые кадры с места обрушения общежития в Коми
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Пятиэтажное здание общежития частично обрушилось в Печоре. Кадры с места ЧП опубликовала пресс-служба МЧС Коми.

На видео запечатлели последствия обрушения. На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб. Они разбирают завалы.

Спасатели эвакуировали из частично обрушившегося здания общежития в Печоре 14 человек, в том числе пять детей. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

Глава Коми Владимир Уйба ранее вылетел в Печору. По его словам, обрушившееся здание ранее признали аварийным. Причины обрушения устанавливаются.

Спасатели Обрушения МЧС РФ Видео

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