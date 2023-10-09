Здание музея современного искусства загорелось в Москве
Здание Зверевского центра современного искусства загорелось на Новорязанской улице в Москве. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.
По его данным, возгорание произошло под кровлей кирпичного здания. Очевидцы сообщили об идущем от постройки белом дыме.
К месту происшествия выехали сотрудники экстренных служб. Из-за угрозы перехода огня на стоящие рядом строения специалисты МЧС начали вскрывать кровлю. Специалисты уточнили, что пожар можно назвать возгоранием первого ранга.
По словам сотрудников музея, в здании нет посетителей. О пострадавших информации не поступало.
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