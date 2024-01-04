Здание кафе обрушилось из-за взрыва газа в Казахстане

Читайте нас в:

Взрыв и пожар произошли минувшей ночью. Прибывшие на место спасатели установили, что в двухэтажном здании кафе Rizyq произошло обрушение на площади 110 квадратных метров.

Огонь успел охватить 25 «квадратов». Специалисты ликвидировали пожар в 02:40 по местному времени. После представители департамента по ЧС и местной администрации начали проводить работы по разбору завалов.

Также после происшествия организовали горячую линию для оказания экстренной психологической помощи. Она работает по телефону 8 (7112) 55-40-88.

О том, есть ли в результате ЧП пострадавшие, в ведомстве не уточнили.