27 сентября 2024, 19:03

Здание АЗС в пригороде Махачкалы полностью разрушило взрывом

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В результате сильного взрыва и последующего пожара в Махачкале здание автомобильной заправки разрушилось. Площадь пожара достигла 500 квадратных метров, сообщила пресс-служба городской администрации.

Дагестан Взрывы Взрыв на АЗС в пригороде Махачкалы
27 сентября 2024, 19:43
Число пострадавших при взрыве на АЗС в пригороде Махачкалы выросло
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При взрыве на автомобильной заправке АЗС в Махачкале пострадали 15 человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«Число пострадавших в Дагестане увеличилось до 15 человек. Из них пятеро погибли, включая ребенка», - отметили в сообщении.

Мощный взрыв прогремел на территории автозаправки в Махачкале 27 сентября. После этого начался пожар. Сейчас его площадь составляет 500 квадратных метров.

В результате ЧП разрушилось здание автомобильной заправки разрушилось, повреждения получили две легковых машины и грузовик.

Жертвами ЧП на автозаправочной станции в поселке Новый Хушет стали ребенок и четверо взрослых. На месте происшествия находится глава Дагестана Сергей Меликов. Он отметил, что пострадавшим и семьям погибшим окажут всю необходимую помощь.

Дагестан Взрывы Взрыв на АЗС в пригороде Махачкалы
27 сентября 2024, 19:38
Очевидцы сорвали попытку похищения ребенка с территории московской школы
РИА «Новости»
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В столичном районе Зябликово неизвестный пытался похитить ребенка с территории одной из школ, об этом 360.ru рассказала очевидица. Мужчина в черной одежде зашел на территорию учебного заведения, взял за руку девятилетнего мальчика и хотел увести его

По словам женщины, на защиту ребенка встали взрослые, которые знали родителей мальчика и поняли, что незнакомец - не его отец. Они оперативно вмешались, отбили школьника у злоумышленника и прогнали мужчину.

«Мы встречали наших детей, нас было человек пять. К нам подошел мужчина неславянской внешности. Он сказал: „Здравствуйте“ - и мы машинально поздоровались с ним. Стоял рядом с нами и слушал», - пояснила очевидица.

У женщины появилось плохое предчувствие, она пошла к детям, которые играли в стороне, а подозрительный мужчина пошел следом. Очевидица позвала ребят и отправила их к родителям, а незнакомец продолжил их преследовать.

«Потом дети пошли гулять на футбольное поле, и тут этот мужик начинает хватать и тащить одного из наших детей. Я подошла к охране и объяснила ситуацию. Охранница - пожилая женщина, мало что может сделать, она позвала на помощь другого сотрудника школы, вместе они вывели мужчину за ворота», - поделилась собеседница 360.ru.

Однако неизвестный не спешил уйти и остался на площадке. Родители вызвали службу спасения, МВД и полицию. Но и после этого мужчина продолжил приставать к детям, но уже к другим.

«Он, видимо, был под чем-то, все время теребил что-то в руках и в штанах», - отметила женщина, сняв подозрительного незнакомца на видео.

Официального подтверждения попытки похищения ребенка не поступало.

Ранее на Кавказе женщина догнала автомобиль , на котором, предположительно, ее дочь похитил жених с друзьями.

Дети Школы Педофилы Москва
27 сентября 2024, 14:02
«Выпустила три пули». Пенсионерка напала на женщину в Ленобласти во время сбора ягод
РИА «Новости»
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Пенсионерка из Ленинградской области устроила стрельбу на болоте у поселка Песочный из-за клюквы. Травмы получила собиравшая ягоды местная жительница по имени Галина. Подробности случившегося она рассказала 360.ru.

По словам женщины, она получила три огнестрельных ранения, когда собирала клюкву в лесу днем 26 сентября.

«Я собирала клюкву на болоте примерно в трех километрах от железнодорожной станции. На этом месте я собираю ягоду уже почти 20 лет. Вдруг поднимаю голову и вижу, что передо мной стоит дама. Я не знаю, откуда она появилась, может, вылезла из кустов. Я начала переживать, вспомнив историю, когда у меня в лесу украли корзинки, поэтому попросила ее уйти и собирать ягоды в другом месте», - рассказала пенсионерка.

Стрельба началась без слов Галина отметила, что конфликта между женщинами не было, незнакомка ничего не говорила и просто стояла рядом. Пострадавшая рассказала, что решила позвонить зятю, который работает в полиции, поэтому отлучилась на некоторое время.

«Я вернулась и увидела, что она отошла на два метра от того места, где стояла, достала из куртки пистолет „Оса“ и сразу начала без слов стрелять. Первая пуля почти попала в паховую область, но меня спасли штаны. Вторая - в ягодицы, а третья - в поясницу. Еще одна пролетела мимо. Сразу после этого я вызвала полицию, а она убежала», - поделилась собеседница 360.ru.

Женщина предположила, что пистолет нападавшая могла выбросить в болото, пока выбиралась из леса.

«После звонка попросила зятя отвезти меня в больницу. Напавшую я увидела уже в СНТ. Видимо, она долго выходила из леса, так как там сложная местность. В дачном поселке она заявила, что никого на полянке не видела, была там одна и стала отрицать, что стреляла в меня», - добавила Галина.

Подозреваемую задержали Пенсионерка назвала перебором стрельбу в людей из-за ягод на поляне. Также она предположила, что у устроившей конфликт есть психические проблемы.

«Полиция и следователи удивились, что я так глубоко в лес ухожу собирать ягоды. Лес есть лес, болото есть болото, но я прошла Афганистан и ни царапины не получила. Меня поражает, как у такой взрослой дамы оказалась в наличии „Оса“, и зачем было стрелять из-за ягоды», - подытожила Галина.

По данным РИА «Новости» , подозреваемую в стрельбе задержали. Собеседник агентства отметил, что сейчас правоохранители устанавливают, из какого оружия были сделаны выстрелы.

Ранее на Алтае группа вооруженных мужчин 22 сентября устроила перестрелку возле одного из магазинов. В результате потасовки пострадали пять человек.

Стрельба Ленинградская область Пенсионеры
27 сентября 2024, 13:12
Родителей насмерть отравивших под Красноярском детей снова допросят
РИА «Новости»
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Следствие после похорон повторно допросит родителей детей, погибших от отравления в Красноярском крае. Об этом сообщили РИА «Новости» в региональном управлении СК.

«Родители первоначально были допрошены, когда они находились в психотравмирующей ситуации. В связи с получением данных экспертиз, они будут допрошены подробнее», - заявили ведомстве.

Также следователи получили предварительные результаты судебно-химической экспертизы. Приоритетной версией стало отравление инсектицидами. На шерсти котенка, жившего в доме и тоже погибшего, нашли следы средства от насекомых.

Расследование происшествия ведут несколько ведомств. Итогов судмедэкспертизы ждут примерно через месяц.

Погибших детей похоронят 30 сентября , все траурные мероприятия полностью организуют и оплатят местные власти.

Дети Следственный комитет России Смертельное отравление в Красноярском крае

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