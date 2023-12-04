Завод загорелся на Открытом шоссе в Москве

Необходимо срочно пересмотреть подходы к воспитанию молодежи, заявила уполномоченный по правам ребенка в Дагестане Марина Ежова после драки учениц в одной из школ Махачкалы. Об этом она написала пост в социальной сети «ВКонтакте», где прикрепила видео драки.

«Нам всем надо срочно пересмотреть подходы к воспитанию молодежи. Прекратить заниматься формализмом, оценивать себя количеством проведенных мероприятий, „посчитанных“ и „охваченных“ детей, розданных подарков и надетых платочков», - написала Ежова на своей странице.

Омбудсмен отметила, что необходимо адресно работать с молодежью и родителями. В сложных ситуациях нужно оказывать помощь, а если проступок осознанный, то наказание должно быть неотвратимым.

Девочки-подростки, напавшие на сверстницу, рассказали в полиции , что их поступок не связан с популярным сериалом, это личная неприязнь. Эта драка не первая, конфликты между школьницами случались и раньше.

Необходимо срочно пересмотреть подходы к воспитанию молодежи, заявила уполномоченный по правам ребенка в Дагестане Марина Ежова после драки учениц в одной из школ Махачкалы. Об этом она написала пост в социальной сети «ВКонтакте» , где прикрепила видео драки.