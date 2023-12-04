Завод загорелся на Открытом шоссе в Москве
Пожар вспыхнул на заводе на Открытом шоссе в Москве. Об этом сообщил источник «360».
Telegram-канал Baza сообщил, что огонь охватил завод специализированных автомобилей. Пожар начался около получаса назад. На месте работают несколько пожарных расчетов.
Днем 3 декабря в Центральном округе Москвы загорелась квартира. Прибывшие на место спасатели вызволили двух несовершеннолетних и двух взрослых.
Уточняется, что открытое горение началось в производственном здании. Огонь распространяется довольно интенсивно. По данным источника, на площади в тысячу «квадратов» произошел пожар повышенной сложности. В результате случившегося обрушилась кровля. Людей в здании нет.