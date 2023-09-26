Завод в Сергиевом Посаде получит 500 млн рублей на восстановление после августовского взрыва

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«Оперативная выплата страхового возмещения позволит избежать срыва отопительного сезона», - уточнили в госкорпорации.

Специально созданный при Ростехе «РТ - ВС» оперативно возместит ущерб, чтобы предприятие продолжило работу. Первый транш из 500 миллионов рублей перевели в конце августа.

Взрыв на складе пиротехники недалеко от ЗОМЗ произошел 9 августа. Очевидцы рассказали, что в близлежащих зданиях вылетели окна и двери. Суд арестовал технического директора компании «Пиро-Росс». Пострадали 96 человек , один погиб.

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Корпоративное общество взаимного страхования «РТ - Взаимное страхование» в структуре Ростеха выплатит Загорскому оптико-механическому заводу в Сергиевом Посаде 500 миллионов рублей компенсации ущерба от взрыва. Первый транш провели в августе, сообщил ТАСС.