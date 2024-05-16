Заведующего клиникой Хайдарова отправили под домашний арест

«По ходатайству следователей столичного СК 45-летнему заведующему хирургического отделения ООО „Ай Кью Пластик“ избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», - указано в сообщении.

Обвинение предъявили заведующему, а также 28-летнему врачу-хирургу по делу об оказании небезопасных услуг. Они прооперировали бизнесмена и продюсера Петра Гаврилова, но после выписки мужчине стало плохо. Ему провели повторную операцию, однако состояние пациента ухудшилось. Он впал в кому, а после скончался.

В пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы уточнили, что заведующего отправили под домашний арест до 14 июля.

«Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца, то есть до 14 июля 2024 года, с установлением на период домашнего ареста определенных запретов», - указано в сообщении.

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