16 мая 2024, 16:06

Заведующего клиникой Хайдарова отправили под домашний арест

Пресс-служба Следственного комитета
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Заведующего столичной клиникой пластической хирургии IQ Plastique отправили под домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

«По ходатайству следователей столичного СК 45-летнему заведующему хирургического отделения ООО „Ай Кью Пластик“ избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», - указано в сообщении.

Обвинение предъявили заведующему, а также 28-летнему врачу-хирургу по делу об оказании небезопасных услуг. Они прооперировали бизнесмена и продюсера Петра Гаврилова, но после выписки мужчине стало плохо. Ему провели повторную операцию, однако состояние пациента ухудшилось. Он впал в кому, а после скончался.

В пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы уточнили, что заведующего отправили под домашний арест до 14 июля.

«Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца, то есть до 14 июля 2024 года, с установлением на период домашнего ареста определенных запретов», - указано в сообщении.

IQ Plastique - клиника Тимура Хайдарова. Ранее ее опечатали, медцентру предписали приостановить работу на три месяца.

Суд Россия Аресты Москва
16 мая 2024, 14:59
«Постарались, чтобы паники не было». Самолет рейса Петербург — Уфа экстренно сел в Кирове
Телеканал «360»
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Летевший из Санкт-Петербурга в Уфу самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Кирова. Пассажир воздушного судна Дмитрий рассказал 360.ru подробности случившегося.

«Командир говорит по громкой связи, что у самолета какие-то технические неисправности или неполадки, <…> в связи с чем вынуждены совершить посадку в другом городе, в Кирове. В целом, они <…> постарались, чтобы паники никакой не было. Они говорят, что все под контролем», - поделился мужчина.

По его словам, причину экстренной посадки пассажирам не назвали. Сейчас люди ожидают другой борт, который доставит их в пункт назначения. Представители аэропорта выдали пассажирам еду и воду.

Дмитрий отметил, что в салоне самолета не было паники.

«Просто какие-то единичные случаи были, что кто-то очень переживает, но паники не было. Хорошо стюардессы среагировали, они как-то старались не давать места панике», - подчеркнул пассажир.

По данным «Известий» , самолет рейса Петербург - Уфа вынужденно приземлился в Кирове в связи со срабатыванием датчика системы пожаротушения в багажном отсеке.

Ранее вынужденную посадку совершил самолет рейса SU220 Москва - Гунчжоу. Борт приземлился в Иркутске по причине технической неисправности.

Санкт-Петербург Уфа Самолеты Москва
16 мая 2024, 14:52
«Все с детьми в порядке». Директор — об упавшей штукатурке в каспийской школе
Телеканал «360»
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Никто из учеников каспийской школы, в которой рухнула часть потолка, не пострадал. На самом деле раскрошились и упали небольшие куски штукатурки. Об этом 360.ru рассказал директор учебного заведения Алибег Казанбиев.

«Все с детьми в порядке, школа 1939 года. Нельзя сказать, что рухнул потолок, это штукатурка отпала с потолка», - отметил директор.

По его словам, площадь обвалившейся зоны на потолке составляет пол квадратных метра. Казанбиев добавил, что здание никогда капитально не ремонтировалось.

«Капитального ремонта никогда не было в этой школе. Ремонт обещают [сделать] летом 2025 года», - подчеркнул он.

Директор добавил, что для ремонта школы требуются деньги, а бюджет на это пока не выделили.

«На это нужны деньги, конечно. Мы, видимо, не вошли в программу», - заключил Казанбиев.

Ранее источник 360.ru рассказал, что куски штукатурки упали на головы двух школьников. Одного из учащихся после случившегося отвели в медпункт. По словам источника, похожие ситуации происходили и раньше.

Дети Школы Обрушения
16 мая 2024, 14:23
«Просто дырку залатали». Появилось фото с места обрушения потолка школы в Каспийске
Телеканал «360»
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Кусок потолка обрушился во время перемены на голову учеников в одной из школ Каспийска. Об этом сообщил источник 360.ru.

Он рассказал, что от потолка отвалился небольшой кусок штукатурки. По его словам, раньше подобные случаи в этом учебном заведении уже происходили.

«Это не в первый раз. Такое уже было. С этим ничего не сделали. Просто дырку залатали», - указал источник.

Собеседник 360.ru добавил, что кусок потолка упал на голову двух учеников. Одного учащегося отвели в медпункт. У школьника из-за случившегося на голове образовалась «шишка».

Фото Школы Обрушения
16 мая 2024, 13:28
«Я была в состоянии шока». Челябинке отправили с Кубы тело чужого мужчины вместо отца
Unsplash
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Жительнице Челябинска отправили с Кубы тело чужого мужчины вместо погибшего на отдыхе отца. Об этом 360.ru рассказала его дочь Анна.

Мужчина решил поменять деньги в обменнике и пропал 22 марта. Его подруга, с которой он отправился на Кубу, забила тревогу и обратилась на ресепшен.

«Они проводили ее уже к телу. С ее слов, тело было накрыто, открыли только голову. Показали, она его увидела, и ее сразу же увели оттуда. Она хотела как-то поднять шумиху, <…> узнать, что вообще произошло. Сказали, что он зашел в воду и там, наверное, у него то ли сердечный приступ [случился], то ли захлебнулся», - рассказала Анна.

На Кубе начали проводит экспертизу, чтобы выяснить точную причину смерти мужчины и отправить тело в Челябинск. Родственникам пришлось ждать три недели. Похороны назначили на 9 апреля. Во время траурной церемонии родственники заметили, что покойный не похож на отца.

«Я была в состоянии шока. <…> Мои родственники задавали вопросы: „А кто это?“ То есть, почему он так не похож. <…> Священники заверили, что это нормально, что при бальзамировании с телом такие изменения происходят», - поделилась дочь умершего.

Через несколько дней с подругой отца связалось канадское посольство. Оказалось, что тело находится в Канаде, а с Кубы в Россию прислали труп чужого мужчины. Также выяснилось, что на теле папы Анны есть следы насильственной смерти. Сейчас семья ожидает результаты ДНК.

«Тест ДНК у нас будет, эксгумация для отправки канадцам. Они вроде как сказали, что не захоронили моего отца, что он до сих пор в морге находится. То есть уже два месяца. Я посмотрела информацию о том, что вот такие случаи на Кубе бывали уже», - заключила девушка.

Похожая история произошла в марте на Урале. Там врачи отдали родственникам тело чужой бабушки.

Куба Россия Челябинск Мужчины

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