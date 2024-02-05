Заваленную потоком грязи железную дорогу в Сочи расчистили
Пострадавший при сходе селя участок железной дороги в Краснодарском крае расчистили. Работы показало МЧС России.
«Специалисты ЮРПСО МЧС России установили световые башни и расчистили участок железной дороги с помощью спецтехники», - сообщила пресс-служба.
Сель в Лазаревском районе сошел в ночь на 5 февраля после сильных дождей , которые залили дороги в Сочи. Потоки грязи, камней и ветки обрушились на железнодорожные пути на перегоне Дагомыс - Лоо. На кадрах с места аварии видно, как экскаватор расчищал пути ночью под дождем. Задержали шесть поездов, отменили курсирование 10 электричек. Пассажиры рассказали «360», как добирались в пункт назначения с промежуточной пересадкой на автобус.
От непогоды в Сочи пострадал восьмиэтажный дом. Поток грязи на Клубничной улице разрушил бетонные плиты и выбил окно в одной из квартир. Местная жительница заявила «Известиям» , что в Дагомысе отключали электричество.