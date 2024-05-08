08 мая 2024, 20:17

Заступившийся за девушку в Шатуре ветеран СВО рассказал о драке

Телеканал «360»
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В Шатуре приезжий во время потасовки напал с ножом на участника спецоперации, который заступился за 17-летнюю девушку. Драка произошла возле ночного клуба «Сахара». Сестра пострадавшей рассказала 360.ru, что иностранец метил мужчине в артерию, но промахнулся.

По словам девушки, они с сестрой вышли из ночного клуба на улицу, чтобы подышать свежим воздухом. В какой-то момент к ним подошел мужчина и начал приставать.

«Он взял сестру за шею, отвел за угол, а потом стал душить. И тут я вижу - нож достает. Я позвала Вячеслава. Тот оттолкнул парня, завязалась драка. Видела, как мигрант хотел в артерию попасть ножом», - поделилась собеседница 360.ru.

Девушка подтвердила, что не знакома с нападавшим и раньше его не видела.

«На кофте дырок больше» Заступившийся за подростка участник спецоперации поделился своей версией произошедшего. По словам мужчины, на танцполе к нему подошла знакомая и сказала, что два молодых человека схватили ее сестру.

«Мы выбежали на улицу, а там я увидел, как один держит [девочку] то ли за грудь, то ли за шею. Я говорю: „Отпусти“, он отпустил, но попытался ударить меня в лицо. Я отклонился и нанес ему удар. Тут его товарищ сбоку набросился на меня», - добавил мужчина.

В конфликт вмешался друг бойца. Завязалась драка, которая переросла в нападение с ножом. Решивший защитить девушку почувствовал жжение - его ранили.

В итоге мигранты, как охарактеризовал их мужчина, скрылись, а участника СВО отвезли в больницу, где оказали медпомощь. По словам пострадавшего, он получил ранение в шею и в бок, но «на кофте дырок было больше».

Реакция СК После случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о проверке по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей в сфере миграционного контроля в Московской области.

О ходе и результатах проверочных действий Бастрыкину доложит руководитель СК по Подмосковью Александр Стариков.

Полиция Шатура
09 мая 2024, 16:00
Жестоко избитого пса Батона не смогли спасти в Москве
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Жестоко избитый в Москве пес по кличке Батон скончался. Его обнаружили в тяжелом состоянии утром 8 мая близ рынка во 2-м Южнопортовом проезде. Волонтеры отвезли животное в клинику, но травмы, которые нанесли собаке, оказались слишком серьезными.

«Батон сегодня утром скончался, всю ночь показатели были нестабильные, постоянно прыгали глюкоза и давление, под утро поднялась высокая температура», - сообщила автор Telegram-канала «Iran_animals20. Помощь животным. Одинцовский район».

Женщина добавила, что до последнего надеялась, что Батону смогут помочь.

Днем ранее зоозащитники, которые обнаружили собаку, сообщали, что животное жестоко избили, связали лапы, а затем окунули в бочку с бетоном.

Животные Москва
09 мая 2024, 15:30
Жертвой ДТП в Ульяновской области стала пассажирка маршрутки
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Легковой автомобиль Lada Granta и микроавтобус «Газель» с пассажирами столкнулись около поселка Лощина Чердаклинского района Ульяновской области. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МВД.

В ведомстве уточнили, что авария произошла вечером в минувшую среду, 8 мая.

На месте ДТП от полученных травм умерла пассажирка «Газели», еще пять человек из этой же машины забрали в больницу прибывшие на место бригады скорой помощи.

О причинах столкновения машин в ведомстве не сообщили. В пресс-службе пояснили, что сотрудники Госавтоинспекции еще разбираются в причинах аварии.

Сразу две крупные аварии произошли в Москве в четверг, 9 мая. В районе Владыкино на северо-востоке столицы столкнулись восемь машин. Жертвами ДТП стали два человека.

Пять полос движения на 81-м километре МКАД перекрыли устроившие массовое столкновение 15 легковых и два грузовых автомобиля. По предварительным данным, в этой аварии никто не пострадал.

МВД РФ ДТП Россия Машины
09 мая 2024, 13:08
Раскрыты последствия удара дрона по промзоне Башкирии
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Атаковавший территорию промышленной зоны Салавата беспилотник повредил насосную станцию на предприятии. В результате удара никто не пострадал, возгорания не возникло. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкортостану.

В ведомстве подчеркнули что на месте работают 30 специалистов и шесть единиц техники, которые ликвидируют последствия атаки. Угроза для жителей города отсутствует.

«Предварительно, повреждено строение насосной станции на территории предприятия. Пожара нет. Пострадавших нет», - заявили в пресс-службе.

Башкирия Беспилотники МЧС РФ
09 мая 2024, 10:57
Велосипедист проехался по Санкт-Петербургу в трусах
РИА «Новости»
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Полицейские в Санкт-Петербурге забрали в отдел полиции велосипедиста-моржа в плавках и шапке. Об этом сообщила «Фонтанка».

По информации источника, мужчина на велосипеде проехал Невский проспект, пересек мосты и добрался до Петроградской стороны. Там его остановил наряд полиции, спортсмена-моржа отвезли в отдел.

В Санкт-Петербурге температура воздуха около 2 градусов, периодически выпадает снег. На задержанном были только солнечные очки, велоперчатки, меховая шапка, сапоги и трусы.

В воскресенье, 5 мая, курьер на электровелосипеде сбил несовершеннолетнего на пешеходном переходе в районе Восточное Измайлово в Москве. Ребенка отвезли в больницу, прокуратура Восточного административного округа начала проверку.

В феврале мужчина на электровелосипеде сбил мальчика в Красногорске и уехал с места ДТП, СК завел уголовное дело.

Санкт-Петербург Мужчины Полиция

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