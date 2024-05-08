Заступившийся за девушку в Шатуре ветеран СВО рассказал о драке

По словам девушки, они с сестрой вышли из ночного клуба на улицу, чтобы подышать свежим воздухом. В какой-то момент к ним подошел мужчина и начал приставать.

«Он взял сестру за шею, отвел за угол, а потом стал душить. И тут я вижу - нож достает. Я позвала Вячеслава. Тот оттолкнул парня, завязалась драка. Видела, как мигрант хотел в артерию попасть ножом», - поделилась собеседница 360.ru.

Девушка подтвердила, что не знакома с нападавшим и раньше его не видела.

«На кофте дырок больше» Заступившийся за подростка участник спецоперации поделился своей версией произошедшего. По словам мужчины, на танцполе к нему подошла знакомая и сказала, что два молодых человека схватили ее сестру.

«Мы выбежали на улицу, а там я увидел, как один держит [девочку] то ли за грудь, то ли за шею. Я говорю: „Отпусти“, он отпустил, но попытался ударить меня в лицо. Я отклонился и нанес ему удар. Тут его товарищ сбоку набросился на меня», - добавил мужчина.

В конфликт вмешался друг бойца. Завязалась драка, которая переросла в нападение с ножом. Решивший защитить девушку почувствовал жжение - его ранили.

В итоге мигранты, как охарактеризовал их мужчина, скрылись, а участника СВО отвезли в больницу, где оказали медпомощь. По словам пострадавшего, он получил ранение в шею и в бок, но «на кофте дырок было больше».

Реакция СК После случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о проверке по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей в сфере миграционного контроля в Московской области.

О ходе и результатах проверочных действий Бастрыкину доложит руководитель СК по Подмосковью Александр Стариков.