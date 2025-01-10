Застрявших в Египте российских туристов разместили в отеле

Читайте нас в:

«Туроператор в курсе и следит за ситуацией, на связи с авиакомпанией. В данном случае нарушения регламента по отношению к пассажирам нет», - заявили в АТОР.

Там же отметили, что путешественников отправят на родину при первой же возможности.

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация, что россияне не смогли улететь из Шарм-эль-Шейха из-за отмены рейса EgyptAir.

В декабре случилась обратная ситуация. Более 200 пассажиров рейса Москва - Шарм-эш-Шейх авиакомпании AlMasria Universal Airlines застряли в Шереметьево.

Люди более суток не могли вылететь, хотя прошли регистрацию и сдали багаж. В итоге недовольные путешественники устроили бунт.