15 декабря 2024, 12:43

Застолье в Кашире закончилось поножовщиной. Мужчина едва не зарезал сожительницу

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Полицейские в Кашире задержали мужчину, подозреваемого в нанесении тяжкого вреда здоровью своей сожительнице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В больницу попала 50-летняя женщина с телесными повреждениями. По предварительным данным, в квартире одного из домов на Садовой улице потерпевшая вместе с сожителем распивала спиртные напитки. Пара повздорила, мужчина схватился за нож и пырнул женщину.

Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее многодетная мать ранила сожителя ножом во время пьяной ссоры в Екатеринбурге. Пострадавший попал в больницу в тяжелом состоянии. Подозреваемой предъявили обвинение, она признала вину. Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Мужчины Поножовщины Кашира
15 декабря 2024, 13:27
Жительница Магаданской области насмерть замерзла в автомобиле
Пресс-служба Следственного комитета
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У трассы к магаданскому поселку Сплавная нашли закрытый автомобиль, в котором находился труп женщины с признаками обморожения. Рядом с телом лежал без сознания мужчина, сообщила пресс-служба регионального СК.

По факту гибели женщины проводится процессуальная проверка.

«Признаки, свидетельствующие о совершении преступления в отношении лиц, находившихся в автомобиле, отсутствуют», - отметили в пресс-службе.

Для установления точной причины смерти женщины проведут судебно-медицинское исследование.

Ранее российские пограничники спасли от смерти замерзающего нелегала , который пришел из Финляндии. Мужчину доставили в больницу. Он провел в России три дня, после чего его отправили на родину.

Пострадавшего нелегала перевезли в Кайну, где ему продолжили оказывать медпомощь. Против иностранца возбудили уголовное дело о нарушении госграницы. Если следствие докажет, что финн не заблудился, а перешел рубеж умышленно, то ему будет грозить серьезная ответственность.

Машины Следственный комитет России
15 декабря 2024, 13:03
Еще один танкер получил повреждения неподалеку от Крыма
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В результате шторма в Керченском проливе повреждения получил еще один танкер «Волгонефть», на его борту находятся 14 человек. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Речь идет о танкере «Волгонефть-239», который перевозил свыше четырех тонн мазута. На борту находятся 14 человек, их состояние неизвестно.

В готовности для оказания помощи находятся подразделения Государственной инспекции по маломерным судам, главка управления МЧС России по полуострову, сотрудники специального морского отряда ГУ МЧС России и оперативная группа третьего пожарно-спасательного отряда в Керчи.

На базе Главного управления организовали работу постоянно действующего оперативного штаба. Всего в ликвидации ЧП задействововали более 11 единиц техники и 50 человек.

Ранее в воскресенье стало известно, что судно «Волгонефть 212» потерпело бедствие районе Керченского пролива , примерно в восьми километрах от берега.

МЧС РФ Крым
15 декабря 2024, 13:01
Вертолет вылетел на помощь танкеру, терпящему бедствие в Керченском проливе
РИА «Новости»
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Вертолет Ми-8 вылетел на помощь грузовому судну, терпящему бедствие. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Из-за непогоды в Керченском проливе судно „Волгонефть 212“ повреждено. На борту находятся 13 человек. Экипаж запросил помощь», - уточнили в пресс-службе.

По предварительным данным, на борту судна находятся нефтепродукты. Информация о возможном разливе уточняется.

На место происшествия вылетели вертолет Ми-8 МЧС России и спасатели «Крым-Спас». Из порта Керчи вышел спасательный буксир «Меркурий», принадлежащий Морскому спасательному координационному центру.

Как стало известно, груз танкера - около 4,3 тысяч тонн мазута.

Ранее у берегов Филиппин затонул танкер с 1,4 миллиона литров мазута. Из 17 человек, находившихся на борту, удалось спасти 16. Один пропал. Власти оперативно бросились ликвидировать последствия аварии и очистить воду от мазута.

Вертолеты МЧС РФ
15 декабря 2024, 12:48
Танкер с топливом потерпел бедствие недалеко от Керченского пролива
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Судно «Волгонефть 212» терпит бедствие примерно в восьми километрах от берега в районе Керченского пролива. Об этом сообщили в воскресенье «Интерфаксу» в экстренных службах.

«Утром поступило сообщение, что в восьми километрах перед Керченским проливом терпит бедствие судно с мазутом „Волгонефть 212“ с припиской в порту Санкт-Петербурга», - сказал собеседник агентства.

На борту судна находятся 13 человек. Груз составляет примерно 4,3 тысячи тонн мазута. К месту ЧП направили спасательное судно.

Танкер «Волгонефть 212» был создан в 1969 году и зарегистрирован в Большом порту Санкт-Петербурга. Его владельцем является пермская судоходная компания «Кама Шиппинг».

Ранее танкер, который перевозил 1,4 миллиона литров мазута, затонул у берегов Филиппин. Из 17 человек, находившихся на судне, удалось спасти 16. Власти пытались как можно быстрее устранить последствия аварии и очистить воду от попавшего в нее мазута.

Санкт-Петербург Топливо

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