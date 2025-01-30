Заслуженный пилот России назвал виновных в столкновении вертолета и самолета в США

Авиакатастрофа произошла утром 30 января. Военный вертолет вылетевший с базы в 40 километрах от Вашингтона, столкнулся с гражданским рейсом недалеко от аэропорта имени Рональда Рейгана.

По его словам, перед столкновением самолет шел по своей программе и выполнял доворот на посадочную полосу.

«Видно, что экипаж получил разрешение на посадку, а вертолет следовал по маршруту с авиационной базы. Оператор видел по локатору, что они сближаются, но не дал вертолету команду задержаться или изменить высоту. Произошла досадная оплошность со стороны диспетчера и экипажа вертолета», - сказал заслуженный пилот России.

Сытник отметил, что пилоты самолета могли и не видеть вертолет, потому что находились в тот момент на снижении перед посадкой.

«Тут просматривается вина и диспетчера, и командира вертолета. Обычно при таких столкновениях никто не выживает. Если кто-то выживет - это большая удача для этих людей», - заключил он.

По предварительным данным, в вертолете находились трое военных, а в самолете - 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Посольство РФ устанавливает, были ли на борту россияне.