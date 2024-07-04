Защита генерала Попова попросила возбудить дело о госизмене из-за его розыска на Украине
Защита бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова подала заявление в СК с просьбой возбудить дело о госизмене против неустановленных лиц. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на адвоката подсудимого Дмитрия Буйновского.
Причиной этого шага защитник назвал объявление Попова на Украине в международный розыск.
«Как-то попали секретные документы в открытый доступ. Либо же это шпионаж», - сообщил адвокат.
Он уточнил, что подал заявление на имя председателя СК Александра Бастрыкина с просьбой провести проверку и по ее итогам возбудить уголовное дело.
Утром стало известно, что генералу предъявили новое обвинение - в служебном подлоге.
Также сотрудники военной контрразведки задержали гвардии полковника Артема Городилова , заподозрив его в мошенничестве.