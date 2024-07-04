04 июля 2024, 12:00

Защита генерала Попова попросила возбудить дело о госизмене из-за его розыска на Украине

РИА «Новости»
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Защита бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова подала заявление в СК с просьбой возбудить дело о госизмене против неустановленных лиц. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на адвоката подсудимого Дмитрия Буйновского.

Причиной этого шага защитник назвал объявление Попова на Украине в международный розыск.

«Как-то попали секретные документы в открытый доступ. Либо же это шпионаж», - сообщил адвокат.

Он уточнил, что подал заявление на имя председателя СК Александра Бастрыкина с просьбой провести проверку и по ее итогам возбудить уголовное дело.

Утром стало известно, что генералу предъявили новое обвинение - в служебном подлоге.

Также сотрудники военной контрразведки задержали гвардии полковника Артема Городилова , заподозрив его в мошенничестве.

Суд
04 июля 2024, 11:28
Ехавший из Юрги в Кемерово автобус попал в ДТП на трассе «Сибирь»
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Два человека пострадали в ДТП с пассажирским автобусом на 223-м километре трассы Р-255 «Сибирь» в Кемеровской области. По факту случившегося возбудили уголовное дело, сообщили в региональном СУ СК.

Авария произошла в Топкинском муниципальном округе. Автобус ехал по маршруту Юрга - Кемерово. По предварительным данным, травмы получили водитель и одна пассажирка - ей еще нет 18 лет. Обоих доставили в больницу.

Дело после ДТП возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

В ведомстве отметили, что следователи допросят очевидцев, пассажиров и сотрудников компании-перевозчики. Все обстоятельства происшествия уточняются.

ДТП СК РФ Автобусы
04 июля 2024, 10:40
Трагедии не удалось избежать. Зажатая поездом женщина погибла на станции Красково
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Женщина, которая оказалась зажата между поездом и платформой на станции Красково, погибла. О смерти пострадавшей сообщили в Западном межрегиональном СУТ СК.

В ведомстве отметили, что машинист поезда применял экстренное торможение и звуковой сигнал, однако избежать трагедии не удалось - человека зажало между составом и платформой. Травмы были смертельными.

Сейчас все обстоятельства и причины гибели женщины устанавливают сотрудники СК. Доследственная проверка продолжается.

Очевидец случившегося в беседе с 360.ru пояснил, что погибшая не успела залезть на платформу перед приближающимся поездом. А прибывшие медики констатировали смерть, на место вызывали МЧС, чтобы достать человека на платформу, заключил он.

Поезда
04 июля 2024, 10:30
Страшное ЧП на станции Красково. Женщину зажало между поездом и платформой
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Женщину зажало между электропоездом и платформой на станции Красково в Люберцах. Кадры с места ЧП появились в распоряжении 360.ru.

Видео с пострадавшей снял очевидец случившегося. По словам мужчины, на место вызывали сотрудников скорой и спасателей, чтобы достать женщину на платформу.

«Пришел, была электричка, вижу - женщина, поспрашивал, говорят, она не успела залезть на платформу», - добавил собеседник 360.ru.

Очевидец добавил, что, судя по тому, что он увидел, пострадавшая получила крайне тяжелые травмы.

«Приехали фельдшеры, сообщили что погибла, вызвали МЧС, чтобы достать», - заключил мужчина.

Пока официальных данных о состоянии женщины и причинах происшествия нет.

UPD: смерть пострадавшей подтвердили в Западном межрегиональном СУТ СК. Идет доследственная проверка.

Поезда
04 июля 2024, 05:03
В Бурятии нашли двух детей, пропавших накануне
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В Бурятии нашли брата и сестру, которые пропали накануне. Об этом сообщило региональное отделение поискового отряда «Лиза Алерт» в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что брат и сестра 10 и 11 лет пропали в Кабанском районе Бурятии.

«С 3 июля 2024 года их местонахождение неизвестно», - сообщили в поисковом отряде.

Рано утром 4 июля появилась информация, что детей нашли живыми.

Ранее в Санкт-Петербурге нашли семилетнюю девочку , пропавшую в Финском заливе. По данным МЧС, девочка каталась на лодке вместе с отцом и 13-летним братом. Мальчик случайно выпал за борт и мужчина нырнул за ним. Когда отец с сыном выбрались из воды, то увидели, что лодка пуста. Девочку нашли в прибрежной зоне через несколько часов. Как выяснилось, когда лодку начало уносить течением, она выпрыгнула и доплыла до берега.

Дети Бурятия

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