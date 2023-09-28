«Защищал друга». Подросток получил удар ножом в лицо из-за конфликта в школе

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«Сын стоял на школьном крыльце со своим приятелем. В какой-то момент к ним подошел мальчик из младшего класса и стал махать ножом перед лицом его товарища. Мой сын оттолкнул его, но тот не унимался и снова к ним подбежал, пытаясь припугнуть своими родственниками. Сын его опять оттолкнул, тот упал. А когда встал, ударил ножом в область уха. Получается, сын пострадал, защищая друга», - отметила она.

По словам женщины, нападавший учится в одной школе с ее ребенком. Ранее между ними конфликтов не было.

«Сейчас сын находится на амбулаторном лечении дома. У него сильно болит челюсть и больно жевать. Врач сообщила, что нож вошел совсем рядом от виска - буквально в полутора-двух сантиметрах», - отметила мать мальчика.

Родители пострадавшего подростка написали заявление в полицию. Сейчас напавший на него школьник продолжает посещать занятия. Женщина выразила надежду, что сможет добиться справедливого наказания для обидчика.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства конфликта между школьниками в Тбилисском районе, сообщила пресс-служба МВД по Кубани. По данным ведомства, сейчас проводят проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.

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