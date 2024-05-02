Зарядное устройство взорвалось в квартире в Москве

Вечером 2 мая девушка позвонила в экстренные службы и рассказала, что у нее взорвалось зарядное устройство. В результате взрыва загорелись шторы, есть угроза пожара, сообщил источник.

На момент звонка информации о пострадавших не было.

Аналогичный случай произошел в середине февраля, когда оригинальная зарядка для iPhone едва не спалила всю квартиру в центре Москвы. Спасателям пришлось выламывать дверь, чтобы потушить пожар. Экспертиза установила, что пожар начался из-за короткого замыкания в зарядном устройстве для смартфона, которое хозяин оставил включенным.