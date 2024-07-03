«Запомним выпускной навсегда». Школьник из Братска рассказал о массовом отравлении

По его словам, о том, что салат станет причиной массового отравления, никто даже не догадывался.

«Запомним выпускной навсегда. Видимо, во всем виноват салат и сырые яйца в нем», - пояснил юноша.

Он добавил, что больше всего ему жалко одноклассников, которые собирались поступать в вузы в других городах и даже сняли там квартиры перед подачей документов. Но вместо поездки теперь лежат в больнице.

Отравившаяся женщина призналась, что съела всего две ложки салата. Плохо ей стало спустя два часа.

«Я еще на дачу уехала, а потом у меня все друзья и родственники начали сюда попадать», - подчеркнула она.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале заявил, что всего в больницу попал 31 житель Братска, из которых восемь - дети.

«У всех пострадавших заболевание протекает по типу гастроэнтерита средней и легкой степени тяжести. По результатам исследований у 10 заболевших обнаружена ДНК сальмонелл», - заявил глава региона.

Он добавил, что Братск приехала команда областного Минздрава вместе с внештатными специалистами по инфекционным болезням, которые консультируют медиков. Региональное управление Роспотребнадзора закрыло кафе.

В ходе предварительного эпидемиологического расследования ведомство выявило нарушение санитарных норм. В частности, фирма использовала для приготовления блюд мясо, птицу и яйца без ветеринарных документов.

Областной главк Следственного комитета после массового отравления посетителей кафе Братска завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас криминалисты для выяснения всех обстоятельств происшествия опрашивают свидетелей и потерпевших.

Все госпитализированные посетили кафе Mexiko в Братске 28 июня. В одном зале школьники отмечали выпускной, а в другом праздновали 50-летний юбилей местного жителя. Подавляющее большинство из них ели салат «Цезарь», который имел странный привкус.