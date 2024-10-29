29 октября 2024, 05:46

Запертый ребенок во Владивостоке три дня сидит один в квартире и зовет маму

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Запертый в квартире ребенок во Владивостоке стучит и громко зовет маму уже на протяжении трех дней. Об этом сообщил Telegram-канал РЕН ТВ.

Журналисты опубликовали видео с места происшествия. На записях слышны детские крики и стуки. По предварительным данным, ребенок находится один в квартире. Кричать и звать родителей он начал три дня назад.

На место ЧП уже выехали сотрудники правоохранительных органов. По мнению соседей, ребенку около трех лет.

Ранее женщину в Свердловской области обвинили в покушении на убийство после того, как она родила в бане и выкинула новорожденного в сугроб. Младенца оперативно нашли и госпитализировали.

Дети Владивосток
29 октября 2024, 02:37
В квартире волгоградки начался дождь из фекалий
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Дождь из канализационных вод пошел в квартире волгоградки из-за коммунальной аварии. Об этом сообщило издание «Блокнот».

Происшествие случилось в двухэтажном доме на улице Обливской. Нечистоты льются в квартиру женщины каждый раз, когда соседи сверху пользуются туалетом. Это происходит из-за прорыва канализационной трубы. В сложившейся ситуации волгоградка винит управляющую компанию.

По словам пострадавшей, сначала канализационными отходами залило подвал. В трубах образовался засор, который месяцами игнорировали. Из-за бездействия обслуживающей организации бесконечный потоп обрушился на головы жителей первого этажа. Теперь в квартирах пахнет экскрементами.

«Живем как бомжи во всем этом, находиться в квартирах невозможно, запах стоит» - рассказала волгоградка.

Она отметила, что обращалась в жилищную инспекцию, но проблему не решили. Среди пострадавших от последствий аварии оказались проживающие в доме пенсионеры и инвалиды.

Ранее в Коммунарке из-за коммунальной аварии забил фонтан коричневого цвета. Кадры с места ЧП оказались в распоряжении 360.ru.

Коммунальные аварии Квартиры
29 октября 2024, 00:54
Водитель автобуса в Костроме зажал дверьми голову школьницы и поехал дальше
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Водитель автобуса в Костроме зажал дверью голову 11-летней девочке и поехал дальше вместе с ребенком. Об этом рассказала мама юной пассажирки в беседе с 360.ru.

По ее словам, сейчас самочувствие девочки не очень хорошее. Ей защемило плечевой отдел.

«Был поток народа, который выходил, она выходила следом и взяли двери и закрылись, да еще и поехал [автобус]. Кричали все [водителю], чтобы дверь открыл. Он то ли не слышал, то ли чего, и поехал с защемленным ребенком на ходу», - рассказала женщина.

После происшествия с мамой девочки не связывались ни водитель, ни его начальство. Сейчас ребенок находится на амбулаторном лечении.

Как заявили в Информационном центре СК России, председатель следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту случившегося. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Похожая история случилась в июне. Тринадцатилетняя новосибирка получила травмы в автобусе после того, как водитель зажал дверью ее ногу.

Уголовное дело Дети Россия Автобусы Водители Следственный комитет России
29 октября 2024, 00:34
В ЖК «Изумрудные холмы» в Красногорске произошла перестрелка
РИА «Новости»
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В Красногорске в ЖК «Изумрудные холмы» произошла стрельба. Об этом рассказали местные жители, написал Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, они слышали не менее пяти выстрелов. По информации Telegram-канала, группа молодых людей пыталась убежать от другой группы, которая открыла по ним огонь.

На место происшествия выехали экстренные службы. По информации пресс-службы полиции Подмосковья, конфликт произошел около одного из домов, расположенных на бульваре Космонавтов. Правоохранители устанавливают обстоятельства ЧП.

В Пушкино 26 октября в центральном парке произошла массовая драка со стрельбой. В потасовке участвовали несколько человек, один из которых начал палить из травматического пистолета. Посетители покинули парк, на место стрельбы приехала полиция и Росгвардия.

Красногорск Драки Стрельба Полиция
28 октября 2024, 23:28
Толпа цыган зверски избила полицейского в Туле из-за замечания
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Компания хулиганов напала на сотрудника полиции в Туле. Об этом сообщил представитель МВД в беседе с 360.ru.

По данным ведомства, происшествие случилось на улице Галкина. Среди участников конфликта оказался один сотрудник правоохранительных органов. После драки три человека госпитализировали. В отдел доставили трех правонарушителей, полицейские проводят проверку.

Как сообщил Telegram-канал Mash , речь идет о потасовке между цыганами и местным полицейским. По данным канала, толпа из 12 человек напала на него после того, как мужчина сделал им замечание из-за распития алкоголя в общественном месте.

По данным журналистов, нападавшие живут в таборе в микрорайоне Плеханово.

Также в распоряжении 360.ru оказались кадры с места ЧП. На них видно, как несколько человек собрались вместе и начали активно жестикулировать.

Ранее иностранец насмерть забил пожилого сотрудника московской АЗС. Полиция уже задержала подозреваемого, он пребывал в России нелегально.

Драки Мужчины Полиция Цыганская диаспора

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