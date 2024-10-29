Запертый ребенок во Владивостоке три дня сидит один в квартире и зовет маму

Журналисты опубликовали видео с места происшествия. На записях слышны детские крики и стуки. По предварительным данным, ребенок находится один в квартире. Кричать и звать родителей он начал три дня назад.

На место ЧП уже выехали сотрудники правоохранительных органов. По мнению соседей, ребенку около трех лет.

Ранее женщину в Свердловской области обвинили в покушении на убийство после того, как она родила в бане и выкинула новорожденного в сугроб. Младенца оперативно нашли и госпитализировали.