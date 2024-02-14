Запертую в квартире в Люберцах собаку спасли

«Собаку вытащили. МЧС и полиция вскрыли дверь. Мужика не было в доме, собака здесь. Сейчас за ней должны приехать волонтеры», - поделилась она.

По словам жильцов, владелец собаки не следит за животным. Пес выглядит очень неухоженным, в колтунах. Но при этом добродушный и контактный.

Несколько дней назад его хозяин пропал. Жильца отмечали, что мужчина сильно выпивает, и предположили, что тот бросил питомца и ушел в загул. Высказывались и версии о том, что мужчине стало плохо, а помощь ни ему, ни его собаке оказать никто не может.

На ситуацию в Люберцах отреагировала главред RT Маргарита Симоньян, задавшись вопросом, неужели так сложно изменить закон, из-за которого двери жилища или машины, где заперты животные, нельзя вскрывать, хотя питомцам может грозить опасность.

Она выразила уверенность, что ценность жизни гораздо выше неприкосновенности частной собственности, хотя важность последнего никто не отрицает.