16 декабря 2023, 15:49

Запертого в пустой квартире кота попросили спасти в Красноярске

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Неравнодушная жительница Красноярска заметила в одной из квартир кота, оставленного без еды и воды. Питомца заперли одного после смерти его хозяйки, сообщил сайт телеканала «Звезда».

Ранее волонтеры вытащили из вентиляции в Эрмитаже бродячего кота. Они дежурили в музее несколько дней и поймали животное сачком, когда оно решило покинуть свое убежище. Перед этим кот по ночам бродил по залам Эрмитажа и оставлял возле музейных экспонатов следы.

Соседка передает животному еду через щель в двери. По словам жительницы дома, кот может умереть, если его так и оставят взаперти. Кота необходимо обеспечить водой и питанием как можно скорее, пожаловалась она.

«Умирает кот в закрытой квартире! Кот уже не мяукает, а плачет как ребенок. Сил нет уже это терпеть, жалко до слез», - отметила женщина.

Она добавила, что уже обращалась в полицию, но ситуация осталась прежней - животное никто не выпустил, одинокий питомец продолжает скрестись в дверь и истошно кричать.

Коты Животные Красноярский край
16 декабря 2023, 14:45
Еще одно дело возбудили после конфликта рабочих и полиции на «Садоводе»
РИА «Новости»
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По факту конфликта рабочих с полицейскими на московском рынке «Садовод» возбудили уголовное дело о хулиганстве. На территории идут следственные действия, сообщила пресс-служба столичного управления СК.

«Устанавливаются все лица, причастные к умышленному применению насилия в отношении граждан, в том числе и должностных лиц органов полиции», - добавили в ведомстве.

Дело возбудили по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Максимальная санкция - лишение свободы на семь лет.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования и принять меры по привлечению виновных к ответственности. Следователи также уточнят правомерность пребывания задержанных на территории России.

Ранее под уголовное дело попал один из задержанных. Ему вменяют применение насилия в отношении представителя власти и его оскорбление. Следствие ходатайствует о взятии подозреваемого под стражу.

Всего после конфликта задержали 82 иностранных граждан.

Группа агрессивных рабочих окружила полицейских , когда они оказывали помощь задержанному, у которого, предположительно, случился эпилептический припадок. Мужчина попытался скрыться при проверке документов участковым, а потом набросился на него с кулаками. Припадок произошел во время задержания. Толпа иностранных граждан окружила правоохранителей, порезала колеса их автомобиля. Одному из полицейских пришлось выстрелить в воздух. Пострадавших нет.

Уголовное дело Полиция
16 декабря 2023, 11:41
Ситуацию с электроснабжением в Ростовской области признали напряженной
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Сильный ветер и обледенение привели к повреждению линий электропередачи и отключениям электричества в Ростовской области. Ситуация с энергоснабжением остается напряженной, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что для устранения неполадок власти задействовали энергетиков из соседних регионов, число аварийных бригад увеличилось до 200.

Губернатор добавил, что вечером 15 декабря прошло заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Ростовской области. После встречи руководство региона поручило принять все необходимые меры в связи с отключениями электричества. По его словам, в обесточенных районах организуют пункты обогрева и питания.

В Ростовской области 12 декабря без света остались 150 тысяч жителей. Энергетики устранили часть неполадок, специалисты возобновили электроснабжение Аксая и района Александровка в Ростове-на-Дону. По информации Голубева, на утро 13 декабря доступа к электричеству не было у 100 тысяч жителей региона.

Электричество Коммунальные аварии
16 декабря 2023, 11:04
Рабочие окружили полицейских на рынке «Садовод»
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Толпа рабочих окружила полицейских, которые собирались задержать таксиста на рынке «Садовод» в Москве. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

«Сотрудники полиции хотели задержать водителя, который не остановился по требованию ДПС. Но уже на месте десятки мужчин окружили силовиков, стали толкать их и угрожать», - написал канал.

Полицейским пришлось дважды выстрелить в воздух, только так удалось угомонить разбушевавшуюся толпу. Никто не пострадал. Через время возмутители спокойствия разошлись, задержаний не было, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Ранее на рынке «Садовод» произошел крупный пожар. Сначала вспыхнул один из павильонов, но пламя быстро перекинулось на другие постройки. Спасатели эвакуировали с рынка 350 человек. Огонь тушили несколько часов, в результате ЧП пострадали два человека.

Мужчины Полиция Москва 2023
16 декабря 2023, 10:36
Самолет во время санитарного рейса выкатился за пределы ВПП при посадке на Камчатке
РИА «Новости»
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Самолет Як-40, выполнявший санитарный рейс из Петропавловска-Камчатского, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Оссора. На борту были четверо членов экипажа и двое медиков, никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

ЧП случилось накануне, 15 декабря. Самолет не получил повреждений. После того как его осмотрели и оказалось, что препятствий для дальнейшего полета нет, он все-таки доставил в Петропавловск-Камчатский жителя поселка Оссора, которому требовалась медпомощь.

Камчатская транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия. Ее сотрудники выяснят, выполнил ли экипаж нормативные требования при заходе на посадку, и оценит действия оператора аэродрома по содержанию ВПП. Если обнаружатся нарушения, прокуроры примут меры реагирования для привлечения виновных к ответственности.

В конце ноября в якутском Олекминске самолет Ан-24 не смог сесть из-за неосвещенной взлетно-посадочной полосы.

Авиация Самолеты Камчатка

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