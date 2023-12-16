Запертого в пустой квартире кота попросили спасти в Красноярске

Ранее волонтеры вытащили из вентиляции в Эрмитаже бродячего кота. Они дежурили в музее несколько дней и поймали животное сачком, когда оно решило покинуть свое убежище. Перед этим кот по ночам бродил по залам Эрмитажа и оставлял возле музейных экспонатов следы.

Соседка передает животному еду через щель в двери. По словам жительницы дома, кот может умереть, если его так и оставят взаперти. Кота необходимо обеспечить водой и питанием как можно скорее, пожаловалась она.

«Умирает кот в закрытой квартире! Кот уже не мяукает, а плачет как ребенок. Сил нет уже это терпеть, жалко до слез», - отметила женщина.

Она добавила, что уже обращалась в полицию, но ситуация осталась прежней - животное никто не выпустил, одинокий питомец продолжает скрестись в дверь и истошно кричать.