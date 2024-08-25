25 августа 2024, 12:26

«Заперся в квартире». Выбросивший жену с ребенком из окна москвич не пускал полицию

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Житель Москвы, которого подозревают в двойном убийстве в Лефортове, не впускал в квартиру правоохранителей. О его задержании сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Там уточнили, что утром 25 августа очевидцы обратились в полицию, заявив о падение женщины и ребенка из окна жилого дома на Красноказарменной улице. На вызов сразу же выехал патруль.

«Злоумышленник заперся в квартире, отказавшись впустить стражей порядка», - уточнили в ведомстве.

Сотрудникам полиции и Росгвардии совместными усилиями удалось проникнуть в жилище и задержать 39-летнего подозреваемого. Вскоре его отвезут на допрос к следователям.

В распоряжении 360.ru появилось видео, на котором задержанного москвича погрузили в полицейскую машину. На кадрах также видно, что во дворе работают правоохранители.

Задержания Убийства Москва
25 августа 2024, 05:06
Стало известно, что случилось с пятилетним мальчиком, пропавшим в Забайкалье
Freepik
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Пятилетнего мальчика, пропавшего 20 августа в селе Мангут Забайкальского края, нашли утром мертвым. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону в Telegram-канале.

«Сегодня утром тело пятилетнего мальчика <…> было обнаружено местным жителем в протоке реки Онон на территории заброшенного приусадебного участка», - написали в публикации министерства.

На место ЧП прибыли следователи и полицейские.

Как ранее сообщал Aif.ru , мальчик исчез по дороге из гостей. Мама ребенка обратилась к правоохранителям. Его искали добровольцы, администрация и спасатели.

Ранее в Приморье нашли тело другого ребенка. Семилетний мальчик пропал во время отдыха с семьей в поселке Дунай. Взрослые следили за ним, но в какой-то момент упустили из виду. В итоге несовершеннолетнего начали искать, его труп обнаружили у берега в соседнем районе.

Спасатели Дети Россия Реки
24 августа 2024, 23:06
Вора в законе Раджика Нижневартовского нашли мертвым в Подмосковье
РИА «Новости»
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Вора в законе Раджика Нижневартовского нашли мертвым в Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, он свел счеты с жизнью после конфликта с местными авторитетами. Тело мужчины обнаружили в дачном поселке Дружба Ленинского городского округа. Предсмертной записки он не оставил.

Ранее главарь Таганской ОПГ Григорий Рабинович умер в следственном изоляторе , так и не дождавшись суда. Тело 67-летнего заключенного нашел дежурный в СИЗО. Предварительная причина кончины - острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Мужчину арестовали зимой 2019 года. Его обвинили в убийстве гендиректора ОАО «Роспищепром» Валерия Журавлева.

Тюрьмы Мужчины
24 августа 2024, 18:54
Подозреваемого в убийстве подруги американца объявили в розыск в Подмосковье
РИА «Новости»
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Сотрудники полиции разыскивают гражданина Соединенных Штатов в Московской области по подозрению в убийстве девушки. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.

По его информации, 22 августа в подъезде нашли тело девушки. Она в этом же доме снимала квартиру.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

После этого в федеральный розыск объявили приятеля погибшей - американца Джареда Александра Чопеласа. Собеседник агентства уточнил, что сейчас полиция выясняет, какие их связывали отношения.

Как сообщил РБК, американца нашли и задержали в Турции. Правоохранители планируют привезти его к следователю на допрос.

США Убийства Полиция
24 августа 2024, 16:36
СК взялся за возможных сообщников захватчиков ИК-19
РИА «Новости»
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Сотрудники Следственного комитета разыскивают возможных сообщников четырех арестантов, которые накануне захватили заложников в исправительной колонии № 19 в Волгоградской области. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, следствие пытается выяснить, были ли подельники у террористов, а также отрабатывают круг их общения на свободе.

Помимо этого правоохранители проводят допросы сотрудников колонии. Силовики устанавливают, как в ИК-19 могли пронести флаги запрещенных организаций и мобильные телефоны.

Накануне четверо арестантов во время заседания дисциплинарной комиссии взяли в заложники нескольких человек. В обмен на их свободу террористы потребовали вертолет, деньги и возможность сбежать за рубеж. В итоге четверо заложников погибли, еще трое - в тяжелом состоянии в реанимации.

Терроризм Следственный комитет России Захват заложников в ИК-19 в Волгоградской области

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