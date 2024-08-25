«Заперся в квартире». Выбросивший жену с ребенком из окна москвич не пускал полицию

Там уточнили, что утром 25 августа очевидцы обратились в полицию, заявив о падение женщины и ребенка из окна жилого дома на Красноказарменной улице. На вызов сразу же выехал патруль.

«Злоумышленник заперся в квартире, отказавшись впустить стражей порядка», - уточнили в ведомстве.

Сотрудникам полиции и Росгвардии совместными усилиями удалось проникнуть в жилище и задержать 39-летнего подозреваемого. Вскоре его отвезут на допрос к следователям.

В распоряжении 360.ru появилось видео, на котором задержанного москвича погрузили в полицейскую машину. На кадрах также видно, что во дворе работают правоохранители.