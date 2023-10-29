Запасное колесо грузовика отлетело в иномарку на ТТК. Пострадал человек
Запасное колесо грузовика отскочило в иномарку на юге Москвы в Даниловском районе. В результате пострадал один человек, сообщил источник «360» в экстренных службах.
По данным источника, от едущего в потоке машин грузовика отлетела запаска в легковой автомобиль. Разлива топлива на месте происшествия не было. Из-за аварии перекрыли три полосы Третьего транспортного кольца.
Скорая помощь госпитализировала владельца легкового авто в Первую градскую больницу, добавил источник «360». У мужчины выявили ушиб головы. Подробности произошедшего уточняются.
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