Запашный ответил на слухи о возбуждении дела из-за смерти эквилибристки

«Никто и никакого уголовного дела не возбуждал», - заявил Запашный.

Слухи о возбуждении производства по делу о «причинении смерти по неосторожности» запустили в Сети.

Артистка, которой была 22 года, скончалась в реанимации в первой Градской больнице. По словам Запашного, она потеряла сознание за кулисами после номера. Гендиректор опубликовал видео, на котором Морозова появляется в одном из трюков.

Ранее в СМИ появилась информация, что циркачка умерла перед выступлением. Запашный опроверг эти слухи и заявил, что артистке стало плохо после начала представления. Эквилибристку из цирка увезли в 20:37, и она еще была жива, а программа началась в 17:00.