Запах горелой резины почувствовали жители Люберец из-за пожара в шиномонтаже

Жители округа ощутили запах горелой резины. В соцсетях появились кадры, на которых видно, как черный дым поднимается в небо. На место ЧП прибыли огнеборцы.

Официальных сведений о происшествии не поступало.

Ранее в Томске загорелось несколько гаражей. Огонь распространился на 800 квадратных метров. Из гаражей эвакуировали восемь легковых автомобилей и 10 газовых баллонов. На место ЧП прибыли 32 спасателя и девять спецмашин.

В четверг, 13 июня, в городе Чайковский Пермского края произошел крупный пожар в магазине автозапчастей. В ликвидации возгорания участвовали 25 специалистов и семь единиц техники.