16 июня 2024, 01:35

Запах горелой резины почувствовали жители Люберец из-за пожара в шиномонтаже

РИА «Новости»
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В Люберцах загорелась шиномонтажная мастерская. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Жители округа ощутили запах горелой резины. В соцсетях появились кадры, на которых видно, как черный дым поднимается в небо. На место ЧП прибыли огнеборцы.

Официальных сведений о происшествии не поступало.

Ранее в Томске загорелось несколько гаражей. Огонь распространился на 800 квадратных метров. Из гаражей эвакуировали восемь легковых автомобилей и 10 газовых баллонов. На место ЧП прибыли 32 спасателя и девять спецмашин.

В четверг, 13 июня, в городе Чайковский Пермского края произошел крупный пожар в магазине автозапчастей. В ликвидации возгорания участвовали 25 специалистов и семь единиц техники.

Люберцы Пожары
15 июня 2024, 23:22
Задержка поездов произошла из-за повреждения сигнального кабеля на ж/д станции во Внукове
Pxhere
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Сигнально-блокировочный кабель повредили на железнодорожной станции во Внукове. Об этом сообщил источник 360.ru.

Авария произошла при проведении земельных работ - трактор повредил кабель. В результате с 19:20 наблюдалась задержка поездов.

«В данный момент неисправности ликвидированы», - добавил источник.

В апреле в Московской области поезд «Иволга» врезался в тепловоз. ЧП не повлияло на движение других составов.

До этого на перегоне Иванцево-Костино Савеловского направления Московской железной дороге 11 грузовых вагонов сошли с рельсов. Прокуратура устроила проверку.

Дороги Поезда
15 июня 2024, 21:57
Пьяный житель Кубани ворвался ночью в чужой дом и вонзил нож в шею подростка
Pxhere
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На Кубани пьяный мужчина ворвался ночью в чужой дом и вонзил нож в шею 12-летнего подростка. По факту случившегося возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Нападение произошло 14 июня в Тамани. Нетрезвый мужчина скрылся с места преступления. Родственники ребенка вызвали врачей и правоохранителей. Следователи предъявили 31-летнему нападавшему обвинение в покушении на убийство малолетнего.

Мальчика доставили в больницу. Мужчину задержали, он признал свою вину.

«Следователь намерен ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», - добавили в СК.

Ранее в Москве строитель пырнул коллегу ножом в пах. Злоумышленника задержали в аэропорту Домодедово при попытке покинуть Россию.

Дети Мужчины
15 июня 2024, 21:21
Уголовное дело возбудили в Москве после отравления более чем 10 человек
РИА «Новости»
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Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Москве после более чем 10 человек попали в больницы с подозрением на ботулизм. Об этом сообщили в пресс-службе столичного СК.

Следователи установят обстоятельства отравления людей.

«По данным следствия, в период с 14 по 15 июня 2024 года в городские больницы за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратилось более 10 человек», - отметили в ведомстве.

Люди заказывали продукты через службы доставки. В компаниях организовали обыски. Следователи и сотрудники Роспотребнадзора изучают документы организаций, которые производили и поставляли товары.

После госпитализации людей с признаками ботулизма в Москве приостановили продажу некоторых продуктов. В столичном депздраве сообщали, что в столице нет массового заражения инфекцией.

Уголовное дело Больницы Роспотребнадзор Продукты Москва
15 июня 2024, 20:43
Нарушенное из-за ЧП на газопроводе энергоснабжение девяти сел под Саратовом восстановили
Пресс-служба МЧС
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Специалисты восстановили нарушенное в результате пожара на газопроводе энергоснабжение девяти сел под Саратово. Горение ликвидировали, сообщила пресс-служба Минпромэнерго области.

«Энергетики оперативно перевели электроснабжение потребителей на резервные схемы, подача электроэнергии полностью восстановлена», - отметили в министерстве.

ЧП на газопроводе привело к повреждению линии электропередачи, обесточенными оказались девять населенных пунктов.

Факельное горение на газопроводе в поле неподалеку от Саратова достигало пяти метров в высоту. Газопровод перекрыли и приступили к ликвидации пожара.

Причиной возгорания , предположительно, стала аномальная жара.

Саратов Пожары Электричество Жара

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