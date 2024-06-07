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«Вынуждены сообщить, что ночью не стало нашего единомышленника, друга, брата и зампреда движения „Зов народа“ Антона Еговцева. Его убили рядом с домой. Ведется следствие», - заявили в движении.

Telegram-канал «112» уточнил, что поклонник супруги погибшего подкараулил его в подъезде. Он нанес ему множественные ножевые ранения, которые оказались смертельными.

ЧП произошло в Московской области. По предварительным данным, соперник ранее неоднократно угрожал 37-летнему общественнику, были написаны заявления. Однако мужчина прекратил преследовать семейную пару.

Предположительный убийца в настоящее время находится в больнице, общественник успел оказать ему сопротивление.

Ранее прохожий зарезал москвича на глазах у его внучек в парке.