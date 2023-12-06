Замначальника УМВД по Новосибирску задержали правоохранители

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По данным собеседника издания, задержание Захарова может быть связано с нелегальным игорным бизнесом. NGS напомнило, что в регионе расследуются дела, связанные с игорным бизнесом.

В частности, 20 декабря прошлого года в Новосибирске был задержан начальник Центрального ОЭБиПК Александр Умеров. Его обвинили в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ) от представителей игорного бизнеса.

Источники издания указали, что в ноябре 2023 года Умерова отпустили из-под стражи. Бывший высокопоставленный полицейский начал сотрудничать со следствием, после чего началась череда новых задержаний новосибирских силовиков.

Ранее стало известно о задержании в Челябинске следователя по подозрению в получении взятки.