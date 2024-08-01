Замначальника главка МЧС задержали на Кубани
В Краснодарском крае задержали замначальника главного управления МЧС по региону полковника внутренней службы Сергея Симоненко. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Обрушение произошло 1 августа. Предварительной причиной произошедшего назвали взрыв газа. По последней информации МЧС, один человек погиб, пострадали 12, из них шестеро - дети.
Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей распространил информацию, что перед взрывом в соседнем доме видели двоих мужчин, одетых в газовиков. Их прогнали из подъезда, однако один из них успел ударить по газовой трубе. Официального подтверждения этих данных пока нет.
По ее словам, кража произошла в ночь с 28 на 29 июля. При этом в 04:00 лошадей уже не было на месте. Женщина усомнилась, что животные могли покинуть территорию самостоятельно.
«Никуда бы они не убежали, они местности не знают. И кто пойдет от кормушки? При всем при этом пони на месте, козы, куры, кролики, и даже квадроцикл на месте. То есть увели ровно эту пару. Такое ощущение, что под заказ уводили», - поделилась собеседница.
Она уточнила, что у лошадей было легочное заболевание. Для восстановления им нужен был свежий воздух. Помимо этого, у ахалтекинца не росла грива и хвост.
«Приезжал один мой знакомый с дружбаном, весь в наколках, тот коней никогда не видел, хотел сфоткаться. Были они не более получас и уехали. После этого в ночь пропали кони», - вспомнила Татьяна.
По ее мнению, местные цыгане это сделать не могли. Кроме того, женщина спрашивала у других владельцев в районе, но своих лошадей не нашла. Полиция прорабатывает все версии произошедшего.
Ранее пользователей Сети возмутило жестокое обращение с лошадью на площадке фильма «Мой любимый чемпион». Спортсменка и зоозащитница Эвелина Василюк даже запустила петицию за запрет к показу картины.
Седельный тягач с полуприцепом, груженный арбузами, врезался в дорожный кран на МКАД и рассыпал груз по дороге. Видео дорожной аварии опубликовал Telegram-канал , принадлежащий компании по обслуживанию транспортных систем «СпецДорПроект».
На записи видно, как многотонная фура сзади врезается в дорожный кран, после чего арбузы разлетаются по соседним полосам проезжей части. Согласно данным с камеры, авария произошла 30 июля в 02:48 ночи на 45-м километре МКАД.
«Ситуация нелепая, но страшная. Повезло, что обошлось без вторичных ДТП», - отметили в пресс-службе компании.
Водителей призвали всегда быть начеку и оставаться внимательными на дороге.
В прошлом году похожий инцидент произошел на юге Подмосковья на трассе «Дон». Тогда после ДТП по дороге рассыпались сотни килограммов болгарских перцев.
«Удовлетворить ходатайство следователя и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 30 сентября», - заявила судья на заседании в четверг.
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