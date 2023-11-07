Замминистра внутренних дел Дагестана заподозрили во взяточничестве

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«Руфата Исмаилова задержали <…>. По предварительной информации, его подозревают в получении взятки», - указал источник.

По данным ТАСС , по месту жительства и работы замминистра правоохранители приступили к обыскам.

«У него проходят обыски дома и на работе», - указал собеседник агентства.

Точную причину задержания пока не назвали.

Ранее Следком сообщал, что в Клину директора центра проведения торгов и регистратора отделения Росреестра обвинили в превышении должностных полномочий и получении взятки соответственно. В качестве меры пресечения суд избрал домашний арест.

До этого обвинение в получении крупной взятки вынесли главе Шарьи в Костромской области Эдуарду Неганову. Следователи выяснили, что он контролировал строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в рамках нацпроекта «Демография».

Замминистра внутренних дел Дагестана - начальника следственного управления Руфата Исмаилова задержали силовики. В его доме прошли обыски, сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.