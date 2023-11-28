28 ноября 2023, 16:27

Замминистра МЧС попал в аварию в центре Москвы

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Замминистра МЧС Анатолий Супруновский стал участником дорожно-транспортного происшествия в центре Москвы. В результате аварии обошлось без пострадавших, сообщил Telegram-канал Baza.

По информации издания, авария случилась днем 28 ноября неподалеку от Дома Правительства. Автомобиль марки Land Cruiser с Супруновским вылетел на встречную полусу и врезался в другую машину. Люди не пострадали, у внедорожника отлетело боковое зеркало.

После ДТП автомобиль с замминистром покинул место происшествия. Как уточнила Baza, начальник опаздывал в Белый дом. Позже водитель вернулся, чтобы дождаться полицию и оформить аварию.

Среда стала самым аварийным днем в Москве на прошлой неделе. В ДТП пострадали 143 человека и пятеро погибли. Автоинспекторы также пресекли 381 случай управления машиной в нетрезвом состоянии.

ДТП МЧС РФ Москва 2023
28 ноября 2023, 16:13
Дебош и секс с незнакомцем. Пассажирка устроила вечеринку на борту рейса Анталья — Москва
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Нетрезвая 29-летняя девушка, летевшая из Турции в Москву, устроила дебош в самолете авиакомпании «Победа». Ее не могли успокоить до конца рейса, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным издания, в самолете пассажирка в пьяном угаре бросалась на соседей, царапала бортпроводников и курила электронную сигарету. Женщина водой залила пол, сопровождая свой дебош криками о том, что боятся ей нечего, поскольку уже занесена в черный список «Аэрофлота». Несмотря на все усилия, членам экипажа не удалось успокоить девушку.

В какой-то момент она все же села на свое место, но продолжила вести себя неадекватно. Пассажирка пристала к незнакомому мужчине, который летел рядом, залезла к нему в штаны и занялась оральным сексом.

Женщину смогли только отсадить подальше от других пассажиров. Однако она вновь вставала и бегала по самолету, при этом выкидывая мусор на стюардов.

Во Внуково пассажирку задержали полицейские, которым она также успела нахамить. В итоге женщину увезли для дальнейших разбирательств в отделение.

На днях пассажир авиакомпании «Победа» устроил дискотеку на борту самолета во время перелета из Москвы в Барнаул. Он пронес колонку мимо калибратора и сначала включил громкую музыку в автобусе по пути к трапу, а затем - на борту самолета.

Самолеты Москва 2023
28 ноября 2023, 14:25
Учителя информатики из Москвы отстранили за рисунок свастики на доске
РИА «Новости»
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Учителя информатики из Москвы отстранили от работы за то, что он написал на доске проукраинский лозунг и нарисовал свастику. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на директора учебного учреждения Евгения Скуднова.

По его словам, в отношении педагога началась проверка. Директор школы сообщил, что окончательные кадровые решения примут по ее итогам.

«Администрация школы незамедлительно отстранила педагога от уроков и сообщила о случившемся в правоохранительные органы», - отметил он.

С учениками класса, где произошел инцидент, провели профилактическую беседу. Для всех остальных школьников также организуют мероприятия, чтобы рассказать об опасности экстремизма Информация об инциденте, произошедшем 27 ноября, появилась в СМИ. По информации Telegram-канала Mash , в московской школе № 1619 учитель информатики во время урока нарисовал на интерактивной доске свастику и написал украинский лозунг. Потенциально ситуацию могут рассмотреть как акт дискредитации ВС России и проявление экстремизма.

Школы Москва 2023
28 ноября 2023, 13:26
«Куркинские бани» загорелись в Красногорске
РИА «Новости»
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«Куркинские бани» вспыхнули в садовом некоммерческом товариществе «Шарль Азнавур» в городском округе Красногорск. Об этом сообщил источник «360».

Сообщение о возгорании поступило 28 ноября в 12:23. Через 25 минут сотрудники МЧС уже прибыли на место происшествия.

Причины возгорания и площадь, которую охватил огонь, пока неизвестны, информация о пострадавших не поступала. Специалисты продолжают работать на месте пожара, дополнительная информация станет известна позже.

Ранее два человека погибли при пожаре в Новой Москве. Мужчина и женщина выпали из окна квартиры на 11-м этаже жилого дома, где бушевало пламя.

Красногорск Пожары МЧС РФ
28 ноября 2023, 13:19
«Еще медальку дайте». Покаявшегося за пьяную езду чиновника из ХМАО уличили в неискренности
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Глава Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Павел Артеев сел нетрезвым за руль личного автомобиля и угодил в кювет. Политик рассказал о случившемся в социальных сетях, где его стали хвалить за то, что тот набрался храбрости и публично покаялся. Однако депутат Югорска Антон Пантин рассказал «360», что первым опубликовал пост с подробностями ДТП. И только спустя два часа Артеев решил на своей странице честно обо всем рассказать.

Пьяное ДТП Павел Артеев попал в ДТП, при этом находясь за рулем в нетрезвом виде. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» он опубликовал пост-признание, в котором раскаялся в случившемся.

Он уточнил, что в ночь с 24 на 25 ноября в поселке Березово его задержали сотрудники Госавтоинспекции.

«Чтобы не было слухов и недомолвок сам вам рассказываю об этом и хочу покаяться в совершенном проступке. Вдвойне виноват перед вами, что являясь чиновником, которому доверено представлять ваши интересы и работать на благо людей, показал пример недостойного поведения», - написал Артеев.

Глава района добавил, что готов понести наказание и искренне сожалеет о случившемся. В комментариях к посту Артеева стали хвалить за смелость и честность.

Как сообщили «360» в пресс-службе управления МВД по Югре, в ночь на 25 ноября в дежурную часть поступило сообщение от очевидца о том, что на улице Шмидта заметили автомобиль в кювете.

«При проверке было установлено, что водитель не справился с управлением и выехал в кювет. Мужчина от прохождения медицинского освидетельствования отказался», - отметили в ведомстве.

За отказ от медосвидетельствования в отношении водителя составили административный протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП России. По ней нарушителю грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав от полутора до двух лет.

Искренние извинения не удались? Пантин не считает поступок главы Березовского района героическим. Он отметил, что опубликовал пост с подробностями ДТП за два часа до того, как Артеев публично признался в случившемся.

«[Артеев], по всей видимости, находился в неадекватном состоянии, отказывался выходить из автомобиля, потом все-таки вышел (возможно, прищемил свои пальцы дверью автомобиля). Похоже, он отказался от освидетельствования на месте, в больнице также отказался, никакие подписи под протоколом не оставлял», - написал Пантин на своей странице в «Одноклассниках».

По словам депутата, Артеев прекрасно понимал, что информация о его пьяном ДТП так или иначе просочится в СМИ. В беседе с «360» Пантин предположил, что глава района провел консультации с внутриполитическими блоком, который порекомендовал ему признаться публично в случившемся до того, как информацию обнародуют. У парламентария не было прямых доказательств тот, что Артеев находился за рулем в нетрезвом виде.

Депутат подчеркнул, что хвалебные комментарии под постом Артеева пишут либо его друзья, либо работники администрации. Так они решили поддержать главу района.

«Нужно же поддержать человека, я говорю, ему еще медальку дайте за пьяную отвагу. Простого человека и с работы бы уже уволили. <…> Если бы он был действительно порядочным, честным и совесть бы его мучила, то он бы уволился», - констатировал парламентарий.

Пантин уточнил, что информация о ДТП Артеева появилась у него от нескольких источников. Однако ему не скинули ни фото, ни видео. Поэтому депутат выждал несколько дней, ждал информации в СМИ. Спустя время понял, что данные нигде не появились, и решил не затягивать, опубликовав все сведения у себя на странице.

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