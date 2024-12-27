27 декабря 2024, 09:22

Замминистра дорожного хозяйства российского региона арестовали

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Тракторозаводский районный суд Челябинска заключил под стражу до 25 февраля первого заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислава Харченко по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе суда.

«Избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 25 февраля 2025 года», - сказала собеседница агентства.

Харченко обвиняют в двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями, что привело к серьезным последствиям, добавила она.

В минувший вторник стало известно, что в кабинете и по месту жительства Харченко прошли обыски. По информации, полученной от источника РИА «Новости», чиновник может быть связан с делом директора ООО «УралДорСтрой» Нвера Колозяна, которого обвиняют в даче взятки главному специалисту ОГКУ «Челябинскавтодор» в размере более восьми миллионов рублей.

Взятку дали за беспрепятственное подписание актов выполненных дорожных работ по государственным контрактам и их ускоренную оплату. В начале декабря в суд направили уголовные дела о даче и получении взятки, а также об отмывании денежных средств, полученных преступным путем.

Ранее получение взятки в размере 82 миллионов рублей вменили заместителю председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгению Никонову и другим фигурантам уголовного дела.

Уголовное дело Суд Чиновники
27 декабря 2024, 08:25
Фигурант дела о пытках в саратовской тюремной больнице скончался в СИЗО
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В московском следственном изоляторе нашли мертвым фигуранта дела о пытках в саратовской тюремной больнице. Об этом сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, 25 декабря в камере СИЗО № 1 „Матросская тишина“ был обнаружен мертвым Виктор Шеянов», - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что на теле погибшего не было обнаружено никаких повреждений.

Шеянов - один из восьми обвиняемых по делу о пытках в саратовской тюремной больнице.

Осенью 2021 года ситуация в колониях привлекла внимание общественности после того, как на YouTube опубликовали видео, на котором, как утверждалось, засняты случаи сексуального насилия и пыток над осужденными в Саратовской области.

В результате скандала Следственный комитет инициировал несколько уголовных разбирательств. Должностей лишились руководитель отдела безопасности в областной туберкулезной больнице, начальник регионального управления ФСИН и другие должностные лица.

В августе прошлого года сотрудников иркутского СИЗО осудили за пытки над заключенными. Они получили от четырех до пяти лет лишения свободы. Виновных также лишили права занимать должности на государственной службе на срок полтора года.

Больницы СИЗО
27 декабря 2024, 08:08
Росавиция заявила о штатной работе аэропортов Астрахани и Волгограда
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Аэропорты Астрахани и Волгограда начали работать в штатном режиме, все ограничения на полеты сняли. Об этом заявил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Из-за введенных утром мер безопасности воздушные гавани не принимали и не отправляли авиарейсы. Временные ограничения для обеспечения безопасности сняли примерно в 6:40.

«Сообщения ряда медиа о закрытии в настоящее время аэропортов Астрахани и Волгограда некорректны», - добавил Кореняко.

Он также призвал доверять только официальным источникам информации.

А астраханском аэропорту из-за введенных ограничений задержалось несколько рейсов. По данным Telegram-канала Baza, дополнительные меры безопасности приняли из-за атаки беспилотников. В воздушной гавани ввели план «Ковер».

За день до этого полеты ограничивали в московских аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский, а также в Калуге.

Авиация Самолеты
27 декабря 2024, 07:28
Ограничение на прием и вылет рейсов ввели в аэропорту Астрахани
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Прилеты и вылеты из аэропорта Астрахани временно ограничили. Об этом пресс-служба воздушной гавани сообщила «Интерфаксу».

«Из-за ограничений, введенных в регионе на использование воздушного пространства, рейс авиакомпании „Аэрофлот“ SU1173 задержан вылетом из Астрахани», - отметил собеседник издания.

Из-за ограничений рейс «Аэрофлота» SU1173 перенаправили по маршруту Астрахань - Москва. Задерживаются три рейса: самолеты авиакомпании SCAT Airlines из Актау, «Победы» из Москвы и «Аэрофлота» из Москвы.

По данным Telegram-канала Baza , в аэропорту ввели план «Ковер». Аналогичные меры приняли в воздушной гавани Калуги 26 декабря. Ограничения сняли примерно в 17:36. Также запрет на полеты вводили в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский.

Авиация Самолеты
27 декабря 2024, 07:26
Аэропорт Сочи временно ограничил работу
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Аэропорт Сочи ввел временные ограничения в работу для безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом заявил представитель Росавиации в Telegram-канале.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет», - заявил он.

Сегодня ночью системы противовоздушной обороны сбили несколько украинских беспилотников в небе над Тульской областью. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.

Также украинский дрон ударил в дом в поселке Разумное Белгородской области. Взрыв дрона ранил восьмилетнего мальчика. Ребенка отправили в детскую областную клиническую больницу.

Беспилотники Сочи Взрывы Работа Белгородская область

Новости по теме